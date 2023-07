Más niñas en zonas vulnerables del país podrán viajar a la NASA: 23 organizaciones apoyaron este proyecto

Fundación She Is Más niñas de Colombia podrán viajar a conocer la NASA.

En la historia de Colombia aún sigue existiendo una deuda pendiente por cerrar las brechas de género en la educación STEAM (el acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), algo que comprobó un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en el que se encontró que entre 2001 a 2021, tan solo el 37,9 % de mujeres en el país se graduó de este tipo de carreras. Este hecho, que no es menor, es una de las tantas razones por las que tanto entidades públicas como privadas u organizaciones sin ánimo de lucro han decidido involucrarse para transformar este panorama y ser el puente para que más niñas encuentren su vocación en este sector.

Uno de esos programas que ha generado un gran impacto frente a este tema en Colombia es Ella Es Astronauta, que hace parte de la Fundación She Is, quien logró juntar a un grupo de 23 organizaciones líderes en diferentes sectores se unieran en un esfuerzo en común para apoyar a 35 niñas de regiones vulnerables de Colombia para que durante una temporada tengan la opción de capacitarse con reconocidos profesionales del Space Center de la NASA y puedan viajar a Houston, Estados Unidos, para conocer y educarse dentro de sus instalaciones.

Entre ellas, está la reconocida Fundación “Con Cora” de la artista colombiana Karol G, que le apostó a generar una alianza histórica junto a la Fundación She Is teniendo como objetivo la misión de impactar a más de 1´000.000 millón de niñas, jóvenes y mujeres para el 2030.

Asimismo, esta iniciativa volvió a contar con el apoyo de Ecopetrol, Organon, Goya, Fundación VINCI, EY, Bancolombia, Opain, Odinsa, y otras compañías como Lockheed Martin, Nike, Cerro Matoso, entre otras.

La fundadora y CEO de She Is, Nadia Sánchez, explica que cada año se unen muchas más empresas que tienen un compromiso en realizar inversiones sociales de impacto que transforman comunidades, y ven en la educación una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades en las que operan. “Además, al invertir en la educación STEAM de niñas de comunidades vulnerables, estas organizaciones generan un impacto positivo y logran reducir la brecha de desigualdad y brindar oportunidades para aquellas niñas que podrían no tener acceso a recursos educativos de calidad”.

“Asimismo, están contribuyendo a romper los estereotipos de género y promover la diversidad en estos campos y principalmente ayudan a potencializar talentos, puesto que estas niñas pueden tener habilidades y capacidades excepcionales que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas o no ser desarrolladas. Al unirse a este programa las organizaciones son catalizadores del cambio, formando generaciones de niñas y mujeres que enfrentan los desafíos tecnológicos y científicos del futuro”, resaltó Nadia Sánchez.

A la fecha, y luego de tres años, la organización ha recibido más de 10.000 postulaciones, de las cuales más de 100 niñas se han beneficiado del programa de departamentos y regiones tan diversas como Antioquia, Arauca, Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, La Guajira, entre otras.

A través del apoyo financiero, recursos y experiencia en diferentes sectores, estas organizaciones están creando oportunidades para que niñas colombianas puedan desarrollar habilidades en STEAM, acceder a una formación de clase mundial en el Space Center de la NASA y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Cabe señalar que durante cuatro meses “las tripulantes” que han podido participar de las diferentes ediciones tienen la oportunidad de capacitarse en diferentes clases y talleres, como robótica, programación, construcción de cohetes, emprendimiento, entre otras áreas.

Además, de habilidades blandas como por ejemplo: liderazgo, ciberacoso, prevención de embarazos en adolescentes, salud sexual y reproductiva o empoderamiento.

Asimismo, al finalizar este programa deben crear su propio proyecto de ciencia, tecnología e innovación social, el cual, debe resolver alguna problemática de sus comunidades Algunas de las astronautas con las que las niñas y jóvenes han podido compartir esta experiencia en el Space Center Houston de la NASA fueron Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy. Además, se han capacitado con expertos de la NASA como Sandra Cauffman, Subdirectora de la división de Astrofísica o Adriana Ocampo, directora de Sistemas de la Tierra para el mantenimiento de satélites y mujeres tan destacadas como Tatiana Calderón, la primera mujer de América Latina en conducir un auto de Fórmula 1.

Al final, esta iniciativa se ha convertido en histórica para Latinoamérica dejando un legado en la construcción de paz y de un futuro donde más niñas de cada rincón de nuestro país puedan desarrollar su talento en STEAM hacia las habilidades y empleos del futuro.

Cabe recordar, que Ella es Astronauta actualmente está presente en seis países y ha sido reconocida a nivel mundial como uno de los proyectos de mayor impacto para niñas en este tipo de educación en escenarios como la cumbre mundial de Nobeles de paz en Corea del Sur.