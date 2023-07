Cantante confirmado en cartel de la Feria de las Flores niega que vaya a cantar en la escenario de la 70

El artista de música popular, Luis Alberto Posada publicó un video a través de sus redes sociales en el que desmintió que fuera a participar en el evento inaugural de la Feria de las Flores 2023, que está programado para el próximo viernes 28 de julio y que se realizará en la carrera 70.

“Quiero hacerle una invitación muy especial a La Macarena este próximo 28 de julio, allá estaremos cantando todas mis canciones, no me voy a doblar, no voy a estar en la 70, por ahí hay una publicidad en la que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá”, dijo el artista a través del video que publico en su cuenta oficial en Instagram.

¿Qué responde la Alcaldía de Medellín por artista anunciado que niega su participación en la Feria de las Flores?

A través de un comunicado, la Alcaldía de Medellín explicó la situación diciendo que

Sobre el anuncio del artista Luis Alberto Posada de no participar en el concierto inaugural de la Feria de las Flores 2023, la Alcaldía de Medellín se permite comunicar que lamentaba el hecho y que “el artista Luis Alberto Posada, con quien ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio de 2023″.

Además, dijo que administración había realizado todas las confirmaciones previas al anuncio y que se ha enfocado en fomentando la participación de artistas locales, nacionales e internacionales que aportan a la identidad cultural y aportan al crecimiento económico.

“La Feria de las Flores 2023 busca ser el evento más importante de los últimos años en la ciudad, en el que se espera la participación de más de 3.000 artistas en 35 escenarios gratuitos, y se estiman más de 2 millones de espectadores”, dice el documento.

Asimismo, aseguró que esta situación “no es un problema para contratar otro artista que el público de Medellín ovacione”.