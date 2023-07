Federico Gutiérrez a horas de lanzar oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Medellín

Este martes, 4 de julio, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga presentará oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Medellín. El excandidato a la presidencia y exalcalde de la ciudad en el periodo 2016 - 2019 durante varios meses analizó la decisión y confirmaría que entra a la contienda electoral.

A primera hora este 4 de julio fueron convocados los periodistas por parte del equipo de Gutiérrez para dar el anuncio.

Federico Gutiérrez se lanza como candidato a la Alcaldía de Medellín

Fico, como conocido, hace una semana presentó 21 candidatos al Concejo de Medellín por su partido político Creemos, entre los que está Andrés Tobón, quien desistió de su aspiración a la Alcaldía, seguramente para apoyar la decisión de Gutiérrez de volver a La Alpujarra.

Gutiérrez después de ocupar el tercer lugar en las elecciones presidenciales, se convirtió en la opción de la oposición para llegar a la Alcaldía de Medellín.

Luego de varios meses de análisis, este lunes se conoció que la decisión que habría tomado Gutiérrez es que va por la Alcaldía.

En la primera vuelta presidencial Gutiérrez mas de 600.000 votos solo en Medellín, por lo que representa una buena señal.

Gutiérrez participó en la marcha del 20 de junio que fue convocada por la oposición del gobierno de Gustavo Petro en Medellín.

“Yo estoy aquí y me sumo a la marcha como una ciudadano más que está preocupado e inconforme con lo que está pasando a nivel nacional. Un gobierno que nos lleva a un salto al vacío sin paracaídas donde ni la economía va bien, ni lo social va bien, mucho menos la seguridad; donde es un gobierno absolutamente cuestionado y que debe dar hoy claridades al país sobre el posible ingreso de dineros ilegales a la campaña. No solo sería un gobierno ilegítimo, porque se aliaron con todas las estructuras criminales en campaña para ganar en todo el territorio nacional”, dijo.

Gutiérrez agregó que salió a las calles para decir que “Colombia no va bien y que debe enrutarse rápido para poder salir de esa polarización. Esta no es como nos quieren presentar que dizque de extremos, de izquierdas y derechas, no, esta no es una discusión ideológica es sobre los valores y la ética de lo público”.