¿Susana Boreal 2.0? FICO presentó candidata al Concejo que cumple con las mismas características

A través de las redes sociales se conoció un video en el que la joven aspirante a una curul en el Concejo de Medellín con el aval de Creemos, el partido político de Federico Gutiérrez, hace una confesión que la deja en iguales condiciones de la criticada representante Susana Boreal, por su nulo conocimiento en política.

Se trata de Melissa Medina, una joven de 27 años que Creemos la presentó como “administradora de empresas, emprendedora, creadora de contenido y apasionada por la adrenalina y deportes extremos. Su visión de Medellín incluye posicionarla como la capital del entretenimiento en América Latina, que le apueste a los pequeños y medianos emprendimientos y al talento de las mujeres”.

Fuertes críticas a candidata al Concejo de Medellín por partido de Federico Gutiérrez

En las redes sociales se conoció un corto clip de un video que había publicado Melissa Medina, aspirante al Concejo de Medellín, en su cuenta de Tiktok en la que la primera frase confesaba que no sabía nada de política. El video desapareció de las redes, pero siempre hay alguien que lo guarda.

“Hola, ¿cómo estas?, soy Melissa Medina y hago parte de la lista al Concejo de Medellín por el partido Creemos y esta soy yo”, dicho esto pasa a un video en el que está saltando y lo primero que dice es: “No sé mucho de política”.

Solo necesité 9 segundos de este video para no ver mas. Respeten a la gente. Muy bacanos los videos en tik tok y todo pero aquí estamos hablando de algo serio. Nada más miren a Susana Boreal y lo que pasa cuando alguien llega a un cargo para el que no está preparado. pic.twitter.com/jswTMEPpr3 — Laura 🇨🇴 (@Lauratobondice) June 26, 2023

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron: “La pequeña diferencia es a Susana borral fue impuesta por una lista cerrada! La lista de creemos es abierta! Y puedes votar por el candidato que mayor afinidad te genere! Melissa comienza su carrera en lo político! No creo que llegue a quedar pero por algo se empieza!”, “Se empieza por el principio. Preparándose, aprendiendo, conociendo el territorio, conociendo a la gente y sobre todo aprendiendo así sea un poquito de POLÍTICA. Ahí si que le lance las veces que quiera, pero me pregunto si por ponerla ¿no están dejando afuera a gente más valiosa?” y “Lau, desde que leí su trayectoria yo sí dije de entrada que ella no está preparada para ser concejal de la ciudad, le falta experiencia, capacidad técnica y sociopolítica”.