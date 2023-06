Por cerca de un año el Metro de Medellín cambiará: conozca cuáles son las novedades que tendrá el sistema de transporte

Desde este martes, 27 de junio, el Metro de Medellín anunció que presenta una importante novedad, se trata de su nueva apariencia, ya que uno de sus trenes estará vestido con los colores del arcoíris, lo que representa la diversidad en el mes del Orgullo. De acuerdo con la empresa de transporte este cambio podría mantenerse por cerca de un año.

“Nuevamente el Metro se une al mes de la diversidad con un tren vestido de los colores que representan a todas las personas y nos invita a celebrar el amor, el respeto y la convivencia. También queremos hacer un llamado a reflexionar sobre un mensaje muy poderoso: en el Metro viajamos todas las personas. Para este año, queremos darle fuerza una vez más a esta idea que se enmarca en los principios fundamentales de la Cultura Metro”, indicó la empresa.

No es la primera vez que el Metro de Medellín se vincula a la celebración del Orgullo, ya el año pasado lo habían hecho, pero al interior de los vagones.

“Tuvimos una intervención en las sillas de varios de nuestros medios de transporte, algo que generó reacciones muy positivas. Para este año queremos fortalecer esta estrategia que además irá acompañada de otras acciones como agenda cultural y publicaciones en nuestros canales de comunicación”, anunció la empresa.

“En Metro viajamos todas las personas”

Los usuarios de internet se pronunciaron: “Qué payasada”, “¿Vieron cómo resolvió el hombre los problemas del metro? ... con pinturita. igual hizo con el puente de la 4 Sur y los problemas de prostitución y venta de drogas que hay ahí, le echó pinturita” y “Exacto!! “Todas” por eso no lo deberían pintar de esa forma, eso me está excluyendo a mí y siento que me falta al respeto”.