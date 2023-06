La apuesta por la agricultura regenerativa y la reforestación en los cafetales de Antioquia

La implementación de prácticas de agricultura regenerativa y de reforestación se ha convertido en la esencia de los cafetales de Antioquia, ya que son acciones que permiten garantizar la sostenibilidad de la producción y reducir el impacto del cambio climático que afecta los cultivos.

Maribel Tobón Calderón es caficultura de la vereda La Miel y del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, y una de las beneficiadas por el Plan Nescafé, con el que ha logrado sembrar en sus tierras cafetales de alta calidad y aplicar los procesos de reforestación.

“Este es un proceso muy bonito, porque tenemos un acompañamiento cada mes, donde el objetivo desde el año pasado es que pudiéramos aportar en nuestros cafetales la siembra de barreras vivas, que se hacen con limoncillo, el Vetiver u otros; que ayudan a que el suelo se nos proteja por el clima que tenemos, que si es lluvia no nos lave la materia orgánica y nos afecte la producción. Otro proceso es hacerle un tratamiento a la cáscara, que queda después de despulpar el café, para que no se desperdicie, si no que a través de fosas se convierta en un abono orgánico. Ese es nuestro abono estrella en nuestra huerta familiar”, dijo Tobón.

La importancia de la reforestación

Tobón destacó que a través del plan de reforestación lo que se busca es “darle sombra a los cafetales y proteger las cuencas”. Además, contó que aunque sus cultivos son nuevos, son de alta calidad porque los recibió al ser beneficiaria del Plan Nescafé, lo que garantiza un buen producto para llevarlo a la cooperativa y en donde reciben incentivos económicos por la carga.

“En los últimos años el cambio climático es a nivel mundial, donde nos ha tocado contrarrestar estas circunstancias viviendo día a día como se va presentando. Con estos proyectos nos permiten empezar a reforestar, a que este pulmón no se nos vaya acabando, sino que le inyectemos aire y eso está en cada uno de nosotros, que desde las fincas adoptemos un plan de reforestación”, puntualizó.

Por su parte, Rosa María Cordero, directora de Nescafé para Colombia, explicó que “Plan Nescafé es una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la vida de los productores de café y su productividad para que sea un negocio para todos. Desde el 2010 hemos acompañado a los productores con dos grandes iniciativas. Una, es la renovación de cafetales para mantener o mejorar los niveles de productividad, porque la vida de un cafetal llega a un pico y luego la producción va en decrecimiento. A la fecha hemos entregado 65 millones de cafetales. Dos, la asistencia técnica de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros para que puedan mejorar en todos sus procesos”.

