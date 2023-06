Daniel Quintero copió el estilo de Petro: le reclamó públicamente a El Colombiano por una nota contra su Alcaldía

Un sorpresivo trino del alcalde Daniel Quintero señalando una nota de El Colombiano llamó la atención de varios en esta red social al comparar el estilo del mandatario local con el del presidente Gustavo Petro, quien acude a Twitter para hablarle a los medios cuando no está de acuerdo con algo.

En esta oportunidad, Quintero habló de una noticia publicada en el periódico local relacionada con su Alcaldía.

En un primer trino, Quintero dijo: “El Colombiano siendo el Colombiano: ‘presuntamente’, ‘aparentemente’, ‘nos dijo una fuente’, ‘dicen’, ‘habría’, ‘estarían’”.

Luego, en otro mensaje más extenso, criticó la forma en la que el periódico aborda las noticias contra su administración.

“Un medio condicionado”, dijo. Y aseguró, en una especie de pronunciamiento oficial, que “El Colombiano, que alguna vez fue un medio con algo de respeto, fue adquirido por empresas condenadas por el desfalco de Hidroituango a las cuales nosotros demandamos. El resultado ha sido un cambio dramático en la forma de presentar la información. Los titulares, que una vez presentaron hechos claros y evidentes, ahora están llenos de signos de interrogación: “¿La Alcaldía es x o y? “, verbos condicionales: “La Alcaldía habría hecho una cosa o la otra” y adverbios de suposición: “La Alcaldía presuntamente, aparentemente hizo x o y”. Cuando ese no es el caso, inventan fuentes “una fuente que no quiso ser revelada” o se refieren a rumores: “se dice que”. De esta manera, el periódico evita la responsabilidad de presentar la verdad y, en cambio, juega con las percepciones públicas en beneficio de sus nuevos propietarios”.

Agregó que, a su parecer, en el periódico “Han convertido la libertad de prensa, en la libertad de calumnia en favor del interés de sus propietarios. ¿Es esta la misión del periodismo? ¿Es su propósito convertirse en una herramienta de influencia política, construyendo una realidad a conveniencia de los poderosos? La respuesta debe ser un rotundo no. El periodismo es, y siempre debería ser, una búsqueda de la verdad, no una herramienta para distorsionarla”.

Y continuó: “La prensa comprada socava la confianza en los medios, corrompe el discurso público y amenaza nuestra democracia. No podemos permitir que esta práctica continúe sin oposición. Necesitamos un periodismo que sea valiente, honesto y libre de influencias corruptas. Necesitamos medios que informen, no que manipulen. Cuando la prensa se convierte en una herramienta política o económica, todos perdemos. La última nota no es la excepción. 10 veces usaron verbos condicionales, 4 hablaron de rumores y 18 veces usaron adverbios de suposición o se refirieron a fuentes anónimas. El objetivo, el mismo de siempre, desacreditar la gestión y crear mantos de dudas sobre la rectitud de nuestras acciones. No se dan cuenta que “como dicen por ahí” entre más lo hacen, más se les ve los cachos y la cola”.

En respuesta, El Colombiano le dijo: “Señor Alcalde: ¿no será mejor que le responda a la ciudadanía por qué están pidiendo plata en efectivo para utilizar el Atanasio Girardot?”.

Entonces, en esta red social más de uno reconoció que el alcalde está usando la misma estrategia del presidente contra la prensa. “Es costumbre de Petro y Quintero atacar a los medios de comunicación”.