“¿Otra vez cuatro gatos?”: Multitudinaria marcha este 20 de junio en Medellín en contra del gobierno en Petro

Como una “inmensa marcha” ha sido señalada la asistencia de los miles de ciudadanos que salieron a las calles en Medellín este martes, 20 de junio, para protestar en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se discuten en el Congreso y de la gestión del actual alcalde, Daniel Quintero Calle.

A través de las redes sociales se ha evidenciado la numerosa asistencia que tuvo la marcha convocada por la oposición en el centro de la ciudad desde las 10 de la mañana para expresar su descontento con las reformas y las decisiones que afectan la economía y la seguridad de Medellín.

Marcha en Medellín en contra de Petro el 20 de junio

“Otra vez 4 gatos en Medellín. Fuera Petro! No aceptamos este gobierno comunista”, escribió uno de los líderes de la oposición, Andrés El Gury Rodríguez.

Por su parte, el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, quien salió a marchar dijo: “yo estoy aquí y me sumo a la marcha como una ciudadano más que está preocupado e inconforme con lo que está pasando a nivel nacional. Un gobierno que nos lleva a un salto al vacío sin paracaídas donde ni la economía va bien, ni lo social va bien, mucho menos la seguridad; donde es un gobierno absolutamente cuestionado y que debe dar hoy claridades al país sobre el posible ingreso de dineros ilegales a la campaña. No solo sería un gobierno ilegítimo, porque se aliaron con todas las estructuras criminales en campaña para ganar en todo el territorio nacional”.

Gutiérrez dijo que salió a las calles para decir que “Colombia no va bien y que debe enrutarse rápido para poder salir de esa polarización. Esta no es como nos quieren presentar que dizque de extremos, de izquierdas y derechas, no, esta no es una discusión ideológica es sobre los valores y la ética de lo público”.