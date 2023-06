“Yo no soy ni el de Quintero ni el de FICO, yo soy el de las propuestas”: Rodolfo Correa

El profesor universitario, desde hace 19 años, y ex Secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa está en la carrera por llegar a ocupar el puesto más importante del piso 12 y convertirse en el próximo alcalde de Medellín.

¿Cómo se define Rodolfo Correa?

En una sola expresión sería que soy un ser humano en constante evolución y crecimiento. Lo segundo es que soy padre, esposo, hermano, hijo, profesor y desde ese rol de persona en persona puesta en contacto con otros, me defino siempre como una persona que le gusta el servicio y la entrega a los demás. En tercer lugar, diría que soy una persona dedicada al liderazgo público por vocación, porque en mi empresa y actividad económica tengo la posibilidad completa de resolver mi problema de subsistencia, de estabilidad económica y financiera; pero, he decidido en un acto de consciencia poner lo que soy al servicio de esta ciudad y este país.

Rodolfo Correa, precandidato a la Alcaldía de Medellín (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

Usted muy joven perdió a su padre, ¿ese hecho fue determinante para que decidiera estudiar Derecho?

Cuando asesinaron a mi padre en los años 90′s, fue un cambio total de rumbo, porque yo tenía todo preparado para irme a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá. Mi sueño era ser General de la República, porque mi padre era policía y toda la vida fui criado en escuadrones de policía. Entonces, cuando a mi padre lo asesinan en marzo, todo estaba preparado para mi ingreso en junio. Me tocó renunciar a eso y me tocó ponerme a trabajar y a estudiar para poderle ayudar a mi madre a levantar a mis hermanos y sacar la familia adelante.

¿Cuál fue su primer trabajo?

El primer trabajo que tuve en mi vida, lo tuve a los 18 años, fui auxiliar operativo en Fenalco. Luego trabajé en Flamingo como auxiliar de ventas. Yo era el que revisaba los créditos antes de que a la gente se le aprobaran. Luego me dediqué a estudiar y tuve la fortuna que a un profesor lo nombraran Director de la Fiscalía y como siempre fui buen estudiante, juicioso, serio y me dio la oportunidad de ser asistente de un fiscal local en Medellín. Me tocaba apoyar todo el proceso de la investigación, del adelanto de las resoluciones y me fue muy bien. Estuve ahí desde el años 1999 hasta el 2004 cuando tuve que renunciar porque hice un crédito en el Icetex para estudiar una maestría en Europa.

Rodolfo Correa, precandidato a la Alcaldía de Medellín (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

¿En qué momento le llegó el deseo en ser funcionario público?

Esa decisión yo la tomé hace 20 años cuando estaba en Europa, porque yo no tenía ningún vinculo con la política; pero, cuando yo estaba haciendo la maestría en Derechos Fundamentales, se abrió una convocatoria a una beca para una especialización en Literatura y Poder, me llamó mucho la atención que el director era el Nobel de Literatura José Saramago, y me empeñé en ganármela y así fue. En esa especialización me adentré en lo político, en el conocimiento del poder y desde la literatura. Recuerdo que el 1 de enero del 2004 tomé la decisión de regresar a Medellín y ser alcalde. Dios mediante me voy a posicionar el 1 de enero del 2024, exactamente 20 años después de decretarlos y de haber trabajado por construir ese sueño.

Usted pasó por el partido Liberal...

Cuando volví inicié el camino, busqué donde meterme en la política, por ahí pasé por el partido Liberal, luego me salí, muy decepcionado del partido y de los partidos. En Colombia, desafortunadamente, son unas grandes mafias que se encargan de aplastar los liderazgos en vez de fomentarlos e impulsarlos.

¿Qué tiene usted en particular que lo hace diferente en comparación con la otra gran cantidad de personas que quieren llegar a la Alcaldía de Medellín?

Yo llevo 25 años preparándome para esto. No hay ningún otro candidato que haya estudiado durante 25 años lo que necesita para gerenciar bien esta ciudad. He estudiado Filosofía, Política, Economía, Ciencias, Gerencia, la buena administración pública y privada; he tenido la oportunidad de gerenciar en ambas. Mi factor diferencial es la preparación que tengo y el rigor que tengo para darle a Medellín, la mejor gerencia de su historia.

Rodolfo Correa, precandidato a la Alcaldía de Medellín (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

La ciudad está polarizada, ¿usted cómo ve el panorama?

La ciudad no está polarizada, están polarizados los políticos y quieren trasladarle esa polarización a la ciudadanía. Cuando salgo a repartir mis volanticos y recojo las firmas, no veo a la gente llena de odio ni diciendo mayoritariamente que son uribistas o petristas o quinteristas, no. La gente en esta ciudad se reconoce como antioqueños, paisas o medellinenses. La gente no está pensando en que quiere un alcalde de izquierda o derecha, que es como los políticos nos quieren hacer ver. La gente quiere un alcalde que simplemente ame esta ciudad, que le devuelva el esplendor que tuvo, porque estos últimos 8 años la dejaron muy mal parada desde el punto de vista administrativo, de infraestructura y de sus capacidades y potencialidades. Por eso, le digo a la gente que yo no soy ni el de Quintero ni el de FICO, yo soy el de las propuestas.

¿Cuáles son sus propuestas?

Las propuestas nuestras están alrededor de un eje fundamental. Es nuestra causa y es por qué yo quiero ser alcalde. Quiero ser alcalde porque quiero que Medellín sea la ciudad en donde los sueños de la gente se puedan realizar. Estamos creando un modelo que nos permita que los sueños de la gente sean las metas del gobierno. El eje central es la noción del desarrollo, que es el conjunto de condiciones que se requieren para la satisfacción de las necesidades humanas. Encontramos que se logra a partir del desarrollo social, económico, ambiental, deportivo y cultura, al institucional y de gobernanza. Los cuatro objetivos comunes son que Medellín debe ser una ciudad resiliente, sostenible, inclusiva y segura. En ese orden tenemos 77 grandes proyectos, que están enfocados al mejoramiento de todos los indicadores, que van a posibilitar que Medellín alcance mejores estándares de desarrollo.

¿Cuáles serían los tres principales proyectos?

Primero, nosotros queremos crear el mejor sistema de inclusión, asistencia y bienestar social de América Latina en Medellín. No queremos pequeños proyecticos. En Medellín teníamos hace 4 años 3000 habitantes de calle y ya tenemos 8000. Tenemos 400.000 personas que se están acostando todos los días sin comer. Vamos a fortalecer el sistema de granjas, para entrenamiento, desintoxicación y formación para el trabajo para los habitantes de Calle. Además, vamos a crear una red cooperativa de agricultura urbana y este sistema permitirá tener ingresos fijo de 400.000 pesos.

Segundo, vamos a hacer el plan de renovación del Centro de Medellín, porque hoy está en poder de 40 banda criminales. Vamos a adoptar modelo de Ciudades con cerebro, permite utilizar la inteligencia artificial para controlar calle a calle y esquina a esquina. Es videovigilancia en tiempo real, que permite la identificación facial de todas las personas y conecta con una central de datos.

Tercero, queremos iniciar un nuevo modelo de cultura ciudadana, desde la formación en el ser, queremos crear el programa de escuelas del ser, para tener educación complementaria para elevar los niveles de consciencia de la ciudadanía empezando por los niños, niñas y adolescentes.