Nueve viviendas deberán evacuación luego del incendio en Blanquizal

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín, Dagrd, informó que al terminar la valoración de las viviendas del sector en el que se registró un impresionante incendio de este jueves, 1 de junio, en donde un joven, de 20 años, murió abrazado a su perro, por las llamadas; son nueve viviendas las que deben ser evacuadas.

Walter Pérez, subdirector de conocimiento y reducción de riesgos de desastres del Dagrd, indicó que se deben ejecutar dos evacuaciones temporales y siete definitivas.

Evacuación de viviendas después de incendio en Blanquizal

El equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo visitó la zona de el Blanquizal para hacer una valoración detallada de las edificaciones que resultaron afectadas.

“Luego de la atención de el cuerpo oficial de bomberos de Medellín, en el incendio estructural en el barrio Blanquizal, se activó al equipo técnico de la subdirección de conocimiento y reducción de riesgos de desastres del. Allí se recomendaron, entonces, dos evacuaciones temporales de viviendas en mampostería, y siete recomendaciones de evacuación definitiva de viviendas en madera”, dijo el subdirector de conocimiento y reducción de riesgos de desastres del Dagrd Walter Pérez.

Además, los funcionarios constataron que hay antecedentes de incendios de años anteriores por lo que les dio recomendaciones a los habitantes.

Por otro lado, las familias afectadas están recibiendo ayuda de las diferentes dependencias de la Alcaldía.

“Desde la Administración Distrital se reiteran las recomendaciones a los ciudadanos para prevenir incendios estructurales. No dejar veladoras encendidas, no sobrecargar los toma corrientes, estar atentos a las labores en la cocina, no dejar por largos periodos de tiempo conectados aparatos electrónicos y ante cualquier incidente reportarlo a la línea 123″, indicó la Alcaldía a través de un comunicado.