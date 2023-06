Arrancó la Paz Total en Antioquia: Gobierno se sienta con las bandas criminales

Este viernes, 2 de junio, la Paz Total da su primer paso en Antioquia, en donde el Gobierno Nacional y los líderes de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, se sentarán en una mesa de diálogo en en la que se establecerá la ruta para que exista un sometimiento que permita lograr la paz.

En la mesa participan expertos y actores involucrados en los acercamientos, en medio de un proceso hermético, tanto así que no se sabe cuáles son los grupos involucrados.

En abril cuando se hizo el anuncio se indicó que se trataba de una negociación de unas 350 bandas, en las que participan cerca de 14.000 personas.

El Tiempo conoció que los cabecillas que harían parte de la mesa de negociación son Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, que controla el 70% del crimen organizado en el territorio, y el grupo de José Leonardo Muñoz, alias Douglas, de ‘la Oficina’, quien controla el 30% las bandas criminales.

‘Tom’ y ‘Douglas’ están en la cárcel de Itagüí, a donde también trasladaron otros jefes de bandas criminales.

“Hoy se abre, y he firmado el decreto, la mesa en la cárcel de Itagüí para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas populares de Medellín y lograr que esas comunas definitivamente abandonen el eco y la realidad que ha teñido de tanta sangre en el pasado a esa ciudad y a Colombia. Queremos que esos jóvenes se transformen en jóvenes en paz. Así que inicia un proceso inédito, no tenemos mucha experiencia. Algunas de alcaldes, en donde la juventud barrial de Colombia, que anda las calles, por aquí, por allá; sin mayores alternativas, sin que se les ofrezca opciones, pues puedan vivir bien, puedan incluirse en la sociedad, puedan estudiar, puedan hacer la carrera de sus sueños, que no se les impidan, puedan tener un lugar digno y puedan vivir en paz y dejar vivir en paz a su propia ciudad y su propia comunidad”, dijo el presidente Gustavo Petro durante su discurso durante la ceremonia de ascenso a subtenientes curso general Jorge Duarte Blum.

Terminó diciendo que: “ya veremos cómo se desarrollan esas conversaciones. Jóvenes en paz es lo que queremos en todas las comunas de Medellín y en todos los barrios de Colombia.