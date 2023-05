“Le puedes sacar un gran provecho al dolor y todo se puede transformar”: Borja Vilaseca

PUBLIMETRO habló con Borja Vilaseca, escritor español, emprendedor social, activista educativo y agitador de conciencias; quien llegó a Medellín para presentar su libro Tú eres lo único que falta en tu vida. Libérate del ego a través del Eneagrama, que se ha consolidado como el camino más eficaz para iniciar el viaje del autoconocimiento.

Vilaseca es uno de los principales referentes de habla hispana en el tema del autoconocimiento, y es autor de otro best seller titulado Encantado de conocerme, el cual ha vendido más de 100.000 copias y ha sido traducido a más de 20 idiomas.

¿Cómo se puede determinar el momento en el que una persona logra llegar al autoconocimiento?

El primer requisito es tener la necesidad de cambio, la necesidad de conocerse, de hacer introspección y esta viene, por lo general, a través de la experiencia del sufrimiento, de la crisis; que nos lleva a querer mirar hacia adentro, algo que nos aterra, nos da muchísimo miedo, porque te confronta con tu dolor. Entonces, en la medida en que vas indagando, vas conociéndote y vas autoeducándote emocionalmente.

Descubres que tienes una mente, unos pensamientos, unas creencias. Entiendes lo que es el ego, esta jaula mental, este yo ilusorio en el que vivimos atrapados. Entonces, en la medida que vas traspasando toda esa parte psicológica, llega un momento en el que empiezas a despertar, a vivir más conscientemente, a vivir más presente, a reconectar con el ser, con la espiritualidad laica, que es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia.

Llega un momento en el que independiente de lo que sientas, a nivel emocional por dentro o de lo que pase por fuera, empiezas a aprender a gestionarlo emocionalmente mejor, porque te conoces, sabes cómo funcionas, sabes lo que necesitas y eso te dota de una inteligencia emocional para poder lidiar con lo que suceda. Puede ser que sigas sufriendo, perturbándote, entrando en conflicto; pero ahora entiendes por qué sufres, cuál es la función del sufrimiento, sabes gestionarlo, ya no le tienes miedo a lo que pasa, lo afrontas, lo aprovechas para tu crecimiento y tu evolución.

Borja Vilaseca, escritor español (Juan Tuto Cardona)

¿La edad va de la mano del autoconocimiento?

La edad lo que te da es más oportunidades para conocerte, vives más experiencias; pero, no son los años los que te hacen madurar o transformarte, es lo que tú haces con lo que te pasa en la vida. Entonces, en la medida que vas cumpliendo años te vas conociendo, hasta que llega un momento en el que te conoces muy en profundidad y estás más a gusto contigo mismo, ya no te lo tomas tan en serio, ya no te molesta, no te perturba, no te enfada igual que cuando eras más joven. Pero, el autoconocimiento no tiene edad.

Conozco jóvenes de 15 años que son mucho más maduros espiritualmente que sus padres de cuarenta y pico. No es una cuestión de la edad física, sino de la edad psicológica e incluso espiritual. Esto depende del tiempo en el que te hayas tardado en despertar, de mirar hacia adentro, eso es lo que lo cambia todo.

Quien mira hacia afuera sigue dormido, quien mira hacia adentro empieza a despertar. Hay gente que muere en la inconciencia más profunda, hay personas que desde muy jovencitas, movidas por el sufrimiento, empiezan a mirar hacia adentro y empiezan a despertar.

Falta educación emocional…

El tema está en que no hemos recibido educación emocional en las escuelas industriales y todo esto lo tenemos que aprender de forma autodidacta. Hay mucha resistencia, miedos, prejuicios y de ahí la importancia de promover la educación emocional, la educación consciente en la sociedad, para que la gente tenga las herramientas y que se lleve a las escuelas.

¿Cómo enfrentar el miedo?

El miedo es una emoción, que como toda emoción se origina en el pensamiento, pensamientos relacionados con la inseguridad, la desconfianza, la paranoia. La emoción del miedo aparece cuando tú te identificas o te crees uno de estos pensamientos, que aparecen por tu mente.

El miedo normalmente es el director general en la vida de las personas, todo lo que hacemos es por miedo y hay otra cantidad de cosas que no hacemos por miedo. La sociedad y el sistema utilizan el miedo para controlarnos. Entonces, el miedo hay que verlo como un consejero que te invita a ser prudente.

Sentimos miedo cuando empezamos a salir de la zona de confort, porque eso no lo conocemos, es nuevo. Entonces, cuando llegas a ese punto, el miedo viene de la mano de la ilusión, de algo nuevo, diferente, pero siempre con la prudencia de lo que conocemos. Hay que gestionar el miedo y no tenerle miedo al miedo.

Hablemos del Eneagrama, ¿qué es?

Es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidades, nueve modelos psicológicos, nueve esqueletos mentales, que definen a grandes rasgos por qué somos como somos. Hace una radiografía del lado oscuro, del ego, de la jaula mental y también el ser esencial, de la parte consciente, de la parte sabia y luminosa del ser humano.

Para mí es la mejor herramienta para empezar el camino del autoconocimiento, porque es muy fácil de utilizar, es apta para escépticos y ayuda mucho a saber realmente quién eres, cómo funcionas, qué necesitas para ser feliz y luego sales de ti y te ayuda mucho a entender a los demás.

Usted tiene dos hijos, ¿como padres, cómo se les puede ayudar en ese proceso?

Como padre y como madre lo único que podemos hacer es educarles a través del propio ejemplo. Si eres una persona que te conoces y sabes gestionar tus propias emociones y vives tu vida, eres auténtico, honras tus valores, tu profesión tiene un impacto social, la forma en la que te alimentas, en la que piensas, en la que los tratas; todo eso es la forma en la que los estás educando.

Muchas veces sufrimos por cómo vemos a nuestros hijos porque no saben lidiar con sus emociones, pero suele ser algo que han aprendido en casa. Venimos de familias disfuncionales, padres y madres muy narcisistas y los hijos acaban siendo un reflejo, un espejo de quienes somos como adultos. Si realmente queremos impactar a nuestros hijos hemos de ser nosotros el cambio que queremos ver en ellos. Lo más importante que puedes hacer por tus hijos es ser un adulto feliz, consciente y con educación emocional.

Usted habla mucho de los ‘chupitos de cianuro’, ¿de qué se trata?

Esto lo aprendí de un colombiano maravilloso que se llama Gerardo Schmedling, que habla de que la realidad es neutra. Tu perturbación, tu sufrimiento no viene de la realidad, viene de lo que tú piensas sobre la realidad. Si tú no observas tus pensamientos y te los crees, te identificas, te enganchas con tus pensamientos, ese pensamiento neurótico hace que te perturbes y esa perturbación es como un chupito de cianuro. Cada vez que te perturbas por no aceptar la realidad, por intentar cambiar la realidad, te perturbas, reaccionas, te enfadas; y así te estás envenenando, te estás hiriendo.

Hay gente que de tanto cianuro se despierta por la mañana triste, deprimida, no sabe por qué, entonces quieren cambiar la realidad, pero lo que hay que hacer es cambiar la mente, los pensamientos, la interpretación de la realidad.

Usted también asegura que no existe la casualidad sino la causalidad…

Es algo que he verificado empíricamente. No es algo que piense o que crea, es algo que he verificado a través de mi experiencia. La vida no te da lo que tú quieres, lo que el ego quiere, pero si la miras con mirada de aprendiz, la vida te da lo que necesitas para aprender, para crecer, para evolucionar, para confrontarte la ignorancia, el ego; y de pronto una experiencia que es muy adversa, que te genera mucha perturbación, si lo ves como una casualidad, dices por qué me ha pasado esto a mí y adquieres una visión victimista y luchas contra la realidad, y eso engorda el ego y el sufrimiento.

Si la ves como un sincronicidad, una causalidad, una causa que refleja un efecto, te ves como cocreador de tu realidad, adquieres una visión más madura y más constructiva, piensas en el beneficio que me puede aportar esta experiencia tan dolorosa, qué puedo aprender, qué puedo sacar de provecho y ahí es cuando empiezas a tener una relación cómplice con la vida, porque no controlamos ni elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos sacar un aprendizaje.

¿Cuáles son las tres acciones principales para poder llegar al autoconocimiento?

Fundamental entrar en el Eneagrama, porque es una herramienta que disecciona la condición humana y es la mejor para empezar el camino, entender la mente, el ego. También es fundamental tener ratitos de silencio, de meditación, de observar la mente, estar a solas con tu mente. Y, seguir tu dicha, estar muy conectado no con tu mente neurótica, sino con tu cuerpo, con tu corazón, con tu intuición y seguir tu dicha, que guía el camino del alma, del ser, el espíritu.

¿Cuál es mensaje que quiere dejar en esta visita a Colombia?

En la charla que voy a dar voy a hablar de mi trayectoria, del por qué, del para qué y es en mi caso convertir un trauma muy grande, que viví en mi infancia, en algo de provecho para otras personas. El mensaje es que la vida a veces nos sumerge en momentos muy oscuros, pero mi experiencia es que si cuentas con las herramientas adecuadas todo es perfecto, le puedes sacar un gran provecho al dolor y todo se puede transformar, la oscuridad en luz, el sufrimiento en dicha y la adversidad en algo beneficioso para ti y para los demás. Al final es que no le tengamos miedo a la vida, que la miremos con complicidad, con respeto y como un proceso de aprendizaje.