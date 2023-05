ABC de la decisión de congelar la tarifa de la energía en Antioquia

En las últimas horas se conoció la decisión de Empresas Públicas de Medellín, EPM, de congelar la trifa de la energía en Antioquia, por petición de Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, quien desea cumplir una de sus promesas de campaña. Sin embargo, la medida ha generado múltiples reacciones.

A. Duración de congelar la tarifa de la energía.

La medida se mantendrá hasta diciembre de este 2023, es decir que solo durará 6 meses y el próximo gobernante de Medellín, será el que decida si los ciudadanos pueden continuar con este beneficio o no.

“La medida aplicará desde junio hasta diciembre de 2023 para el servicio de energía así: lo que pague cada usuario desde junio hasta septiembre tendrá una reducción de 0.6 % cada mes. Del 1 de octubre al 31 de diciembre se hará un cálculo para volver al valor de referencia, teniendo en cuenta el valor del costo de energía en bolsa. Lo que pague un usuario en junio será lo mismo que pague en diciembre”, informó la Alcaldía a través de un comunicado.

B. Beneficiados con congelar la tarifa de energía.

EPM aprobó la solicitud de congelar la tarifa del servicio de energía y aplicará en los 125 municipios de Antioquia y en el municipio El Carmen de Atrato (Chocó).

“La próxima administración tendrá que definir si los ciudadanos continúan con este beneficio. De esta manera, desde Medellín se promueve la equidad y el bienestar de sus habitantes, garantizando el acceso a servicios públicos esenciales a precios justos en todo el país”, agregó la comunicación.

“Esto es lo que realmente se necesita para bajar la inflación. Esto impacta no solo a 7 millones de colombianos, sino a las empresas que producen en este mercado. Al impactar a estas empresas, esto tiene un efecto que hace que los precios de los alimentos bajen, porque tienen una menor presión inflacionaria desde el punto de vista energético y eso termina beneficiando a todo el país”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

C. Impacto de congelar la tarifa de enegía

“Esto no tiene impacto en ninguna inversión de las que tenemos. ¿Qué es lo que se avizora? Un fenómeno del niño que hubiera sido muy distinto para el país sin Hidroituango, pero que Hidroituango, créanme, está haciendo la diferencia entre que haya un racionamiento y que no lo haya. Lo que estamos anunciando hoy es una especie de muro de contención para que eso no pase”, dijo el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardozo.