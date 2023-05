Miguel Polo Polo denuncia racismo y adoctrinamiento en colegio de Medellín

Este miércoles, 17 de mayo, el representante Miguel Polo Polo publicó una denuncia a través de sus redes sociales en la que señalaba que en un colegio de Medellín los profesores estarían mostrando imágenes de él que serían racistas y que estarían parcializados a la hora de impartir el conocimiento. Además, aseguró que se trata de un adoctrinamiento con la aprobación del presidente Gustavo Petro y del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de inmediato con comentarios de todo tipo respecto a la denuncia que presentaba Miguel Polo Polo.

Miguel Polo Polo denuncia racismo y adoctrinamiento en Medellín

“En el Colegio Gabriel Gomez Carvajal, de Medellín, los profesores de @fecode muestran su racismo hacia mi y su parcialidad a la hora de impartir el “conocimiento”. Adoctrinan a los niños con el visto bueno del gobierno Petro y de @QuinteroCalle. Lo peor es que son tan ignorantes que no saben diferenciar entre senador y un representante a la cámara. Tomaremos medidas”, escribió Polo Polo en su cuenta oficial de Twitter.

Fecode le respondió a su señalamiento diciendo que: “@MiguelPoloP no puede culpar a la comunidad de expresar su opinión cuando usted tiene una actitud repulsiva hacia la educación y adelanta una campaña de estigmatización y señalamientos contra los docentes, evidente en este trino. Racismo son sus mensajes contra la vicepresidenta”.

De inmediato los usurarios de internet le respondieron: “No están faltando a la verdad”, “Eso no es racismo. Es Libertad de Expresión. Los estudiantes tienen derecho a dar una opinión libre sobre usted, así no le guste. Divo de Tolú”, “@CorteSupremaJ @FiscaliaCol Es en serio que profesores le enseñan a niños y jóvenes como odiar y menospreciar a alguien por su color porque no está del mismo lado de su política? Quienes se creen el Ku Klux Klan? Ustedes son la ley y deben de hacerla respetar!”, y “No se espera menos de la extrema izquierda, cruzan líneas éticas demostrando que los valores no importan , y desprecian la objetividad de su rol como educadores para sembrar odio. Eso es Fecode”.