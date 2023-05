Todo por un reclamo que le hizo: conductor de Uber casi mata a un pasajero delante de sus hijos

Las autoridades investigan un caso de tentativa de homicidio que habría cometido un conductor de la plataforma de transporte Uber contra uno de los usuarios de la app que solicitó el servicio en Medellín. Mauricio Gutiérrez, la víctima, contó lo que le sucedió y aseguró que ya denunció al hombre ante la Fiscalía.

El hecho ocurrió el pasado 25 de abril. Era un martes y ese día Gutiérrez tenía pico y placa, entonces pidió un Uber para llevar a sus hijos (4 y 5 años) al colegio y que en ese mismo servicio lo devolviera a su casa. El sector por el que se movilizaron era el Tesoro, en El Poblado.

También le puede interesar: Pico y placa Medellín: estos son los números que no pueden circular este miércoles

Al hombre lo recogió un conductor con un carro modelo Dodge Journey. Pero a los pocos minutos de iniciar la carrera el pasajero empezó a notar una actitud agresiva en el conductor del vehículo. Al parecer, se le notaba el “mal humor” porque en varias oportunidades discutió con otros conductores en la vía.

Cuando llegaron al colegio, que era relativamente cerca de la casa de los Gutiérrez, el conductor del carro aceleró y por poco se lleva por delante a los menores. Entonces el padre reaccionó de inmediato y le reclamó al sujeto por lo que casi sucedía. Y ahí, en medio de la discusión, el agresor sacó un arma blanca y empezó a apuñalear al pasajero delante de sus hijos.

En total, fueron siete puñaladas las que Mauricio Gutiérrez recibió en su cuerpo. La menos grave fue la de la mano izquierda. Tiene una herida en el esternón, cerca del corazón; otras dos en el pulmón izquierdo y, “además, me trató de degollar porque me lanzó otra puñalada en el cuello, de la que me defendí interponiendo mi mano izquierda; y otra en el estómago cerca al hígado”, contó la víctima a El Colombiano.

También dijo a La W que “cuando Medicina Legal me revisó, me dijeron que había sido muy afortunado porque las heridas me hubieran podido causar la muerte; mencionaron que era una tentativa de muerte”.

Luego de la agresión, el conductor escapó del lugar y dejó al hombre gravemente herido. Aún así, se cubrió con su chaqueta, tomó a sus hijos de la mano y se los llevó caminando hasta la casa. Una vez ahí pidió auxilio a sus vecinos, y ellos de inmediato lo llevaron a una clínica en Medellín.

A Mauricio Gutiérrez lo sometieron a varias cirugías y procedimientos médicos y Medicina Legal le otorgó incapacidad por 40 días.

“Tomamos la decisión de hacer una denuncia por tentativa de homicidio que la determinó la Fiscalía y Medicina Legal. Gracias a ellos hemos estado diligentes para buscar la justicia, porque así como me pasó le puede suceder a cualquier colombiano”, agregó en la emisora.

Respuesta de Uber

Hasta el momento, según contó la víctima, la plataforma le devolvió al usuario el dinero de la carrera (20 mil pesos) y suspendió los dos perfiles, tanto el del conductor como el del pasajero.

En un comunicado, la plataforma Uber indicó:

En Uber rechazamos la violencia y cualquier tipo de acción que ponga en riesgo la integridad de las personas que hacen uso de la aplicación. Tan pronto tuvimos reporte del caso seguimos nuestro protocolo que incluye investigación y soporte:

-Se contactó a ambas partes ya que existe reporte de agresión tanto por parte de usuario como del arrendador.

-Se acercó la asistencia sobre la cobertura del seguro Allianz con la que cuentan todos los arrendamientos que se realizan a través de la app y para el caso del usuario, estamos a la espera del envío de la documentación para continuar con el proceso.

Corresponde a las autoridades competentes investigar las denuncias y determinar responsabilidades. Es por ello que, como medida preventiva y con fines de seguridad, las cuentas de las personas involucradas están inhabilitadas hasta que las autoridades determinen su situación legal.

En Uber estamos en total disposición de colaborar con las autoridades y acelerar el proceso de acceso a la información. Para ello contamos con un canal de comunicación para recibir estas solicitudes por parte de la autoridad, el cual tenemos habilitado las 24 horas del día, 7 días de la semana a través del portal lert.uber.com.