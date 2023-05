Habló la mamá de la bebé que intentaron robarse en pleno centro de Medellín

En las últimas horas se conoció la versión de la mamá de la bebé a la que habrían intentado robarse en el centro de Medellín. De acuerdo con el relato, la abuela se encontraba haciendo unas diligencias y se había llevado a la niña, cuando fue sorprendida por una mujer que la amenazó y le pidió entregarle el bolso y la bebé. En ese momento la comunidad se percató del hecho y detuvo a la mujer.

A través de las redes sociales se conoció el momento en el que decenas de personas que se encontraban en el lugar intervinieron para capturar a la mujer.

Robo de bebé en el centro de Medellín

El hecho se registró en pleno Junín, uno de los pasajes más concurridos del centro de Medellín. En las imágenes que circulan se observa la gran confusión y la determinación de la comunidad por capturar a la mujer, a la que también golpearon antes de que llegara la Policía.

Aunque las autoridades no se han pronunciado por el hecho, la madre de la bebé publicó un video en el que explicó que fue lo que sucedió.

La madre de la bebé se identificó como Angie en el video publicado. “Vengo a contarles un poquito de lo que pasó para que por favor cuidemos a nuestros niños, no los expongamos, no los pongamos en riesgo. Hay personas muy malas. Todo pasó cuando mi mamá, tipo 4:30 de la tardes bajó a hacer una vueltas al centro de Medellín por el edificio Coltejer, por Junín, y una mujer morena la aborda y la encuella, le dice que por favor le entregue el bolso y la niña. Mi mamá le dice que le entrega el bolso, pero no la niña”.

Acá la mujer en el bunker de la Fiscalía después de ser capturada y golpeada por la comunidad cuando pretendía raptar una bb en junin con la playa @PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/2UpJybe4vY — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 10, 2023

El llamado es a que ante cualquier sospecha de un caso similar se deben comunicar a través de las líneas de atención 141 y 018000918080.