“Los impuestos de los colombianos gastados en los viajes y caprichos de la Primera Dama Verónica Alcocer”: Briceño

La Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer, asistió como representante del país a la Coronación del Rey Carlos III en Inglaterra. Lo hizo acompañada por el canciller de la República Álvaro Leyva. La esposa del presidente publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que se mostró complacida por asistir al evento histórico. Sin embargo, en redes sociales criticaron que se sigan pagando los “viajes y caprichos” de Alcocer con los impuestos de los colombianos.

El abogado Daniel Briceño se pronunció a través de su cuenta de Twitter para criticar el gasto que representa el viaje de la Primera Dama a Inglaterra.

Gasto de la Primera Dama en viaje a Coronación de Carlos III

“Complacida de asistir hoy, junto al canciller, Álvaro Leyva, al evento ofrecido en el Palacio de Buckingham, previo a la coronación del Rey Carlos III del Reino Unido. Gracias al Príncipe Guillermo por tan grato recibimiento”, escribió la Primera Dama en su cuenta de Twitter.

A lo que Briceño respondió: “Los impuestos de los colombianos gastados en los viajes y caprichos de la Primera Dama Veronica Alcocer”.

Usuarios de internet no dudaron en comentar y aseguraron que: “Se pavonea por todo el mundo a costillas del erario público sólo exhibiéndose pero nunca se sabe qué aporta a nuestro país. Sólo muestra ropa de marca practicando el adagio “el que no ha tenido y logra tener, loco se puede volver”, “Les fastidia la oligarquía, burguesía y monarquías solo cuando ellos no son los invitados”, Parece sacada de la historica serie de los nuevos ricos de Beverly Hills” y “Importante, respetó el protocolo. Jamás en su vida soñó con eso, está disfrutando su cuarto de hora a costa de nuestros impuestos. ¿Estos gastos quedaron incluidos en el “plan de desarrollo”?”.

“A mí sí me gusta que vayan y se sientan bien tratados por el mundo libre y democrático”, “Me encantan que puedan ver y detallar que hay diferentes mundos y nos traigan todo lo mejor .Viajar te abre la mente o te corrompe más,viendo todo lo que otros tienen material... pero lejos de la felicidad y lo guapachoso de Latino América. Mucho protocolo y apariencia” y “Bien invertidos”.