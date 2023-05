Anuel AA: “esta canción es para que Karol se coja a Feid y se lo perree”

Anuel AA habló de la canción ‘Mejor que yo’ que le dedicó a través de las redes sociales a Karol G y cuya letra a desatado todo tipo de reacciones. El cantante en una entrevista reconoció que hizo la canción pensando en la artista colombiana y aseguró que sabe que es pareja de Feid.

“Yo puse que se la dediqué a Karol, porque es que pensé en ella, porque pegó, tiene un novio, la echo de menos, dice la canción”, fueron las palabras del cantante.

Puede leer: Daiky Gamboa se pronunció sobre la polémica que desató Anuel AA con tema a Karol G

Anuel AA escribió ‘Mejor que yo’ pensado en Karol G

“Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos”, dice la primera parte de la canción.

Cuando el entrevistador le preguntó si extraña a Karol G, no respondió directamente, sino que empezó a reírse de manera nerviosa y a decir improperios, pero, dijo: “ahora mismo yo no hablo de mi vida personal u opiniones personales en público. Pero, la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es pa’ chingar, pa’ perrear en la disco. Es para que ella misma se coja a Feid y se lo perree. Ya sabes lo que te digo”

Luego dijo que: “Cuando estoy en la disco y ponen una canción de Feid sigo vacilando, porque yo no me acomplejo”.

Cuando el entrevistador le pregunta cómo sabe que Feid y Karol G son novios, el cantante prefirió no decirlo, soltó una carcajada y dijo: “hice mi tiempo preso, como un bandido, por no cooperar y sapear, como digan”.

Finalmente, se refirió al tatuaje que tiene en la espalda con Karol G y que dejó ver en su concierto de Maimi. “Ya empecé (a borrarlo) a hacerle un trabajo por encima, es de Karol y mío, de los dos (risas). Empecé a hacerle un trabajo por encima bien bonito y eso duele con cojones”.

Sobre si conoce a Feid serio y pensativo dijo: “no, yo no conozco a Feid. Nunca lo he visto de frente en mi vida, creo. Ni me acuerdo”.