“No me conoce”, la frase por la que le caen a Quintero en polémica con Atlético Nacional

En medio de la polémica desatada por el “divorcio” entre la barra Los del Sur y la dirigencia de Atlético Nacional y los desmanes que provocaron el domingo pasado, en el que cerca de 90 personas resultaron heridas, el último mensaje de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, ha sido catalogado como desafiante y una nueva versión de los conocidos “usted no sabe quién soy yo”.

Estado en Guatemala el mandatario de los medellinenses no se despegó de su celular y publicó un fuerte mensaje, que le generó grandes críticas.

Puede leer: Líder de la barra ‘Los Del Sur’ estaría ganándose varios millones con contratos en la Alcaldía de Medellín

Mensaje desafiante de Daniel Quintero a Nacional

A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín escribió: “Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.

Las reacciones no se hicieron esperar y miles de usuarios de internet le respondieron al mandatario, al considerar inadecuado el mensaje publicado.

“¿Pescando en río revuelto? ¿Para quedar bien con las barras del nacional y politizar a su favor la indignación de la hinchada contra los dirigentes de ese equipo? Nada raro. Claro, y de paso usar su poder político para conseguir resultados del equipo del que es hincha”, “Machito Alfa en modo “Usted no sabe quién soy yo””, “Es tan absurdo que parece una cuenta fake”, “Compórtese, señor. Dese cuenta de la dignidad de su cargo”, “Que actitud de déspota y emperadorcillo tan triste… puro “usted no sabe quien soy yo”, parece pelea de colegio… ud es el alcalde de medellin, organicese, deje de estar promoviendo el caos…” y “Esas ínfulas de traqueto que tiene el alcalde que eligieron en Medellín dan miedo”.

Sin embargo, también hay algunos que apoyan su posición. “Bien hecho señor Alcalde @QuinteroCalle ojalá suspenda por mucho tiempo el préstamo del estadio Atanasio Girardot al Atlético Nacional y después que jueguen los partidos sin presencia de hinchas o público”.