“Yo no quiero generar empatía, solo quiero esclarecer los hechos”: falso duque paisa

Alejandro Estrada Cardona ha estado en el ojo del huracán desde que varias personas lo denunciaron por estafa al venderse como un supuesto duque que recibiría una millonaria herencia de su abuelo español. Por eso, decidió buscar a los medios de comunicación e intentar defenderse de las acusaciones.

Fue así como a Publimetro llegó un correo con un asunto que dice: “Habla el supuesto Falso Duque de Cardona o Lord Alejandro”. Ahí, adjuntó un documento en el que contó su historia y cómo terminó en este lío.

“Creo que ha llegado el momento de hablar y me arrepiento de no haberlo hecho antes debido a las amenazas”, con esta frase Alejandro Estrada Cardona empezó su relato en el que, según su versión, “estuvimos (él y su madre) engañados durante más de 7 años”.

“En todas las historias siempre existen dos versiones, pero hay que ser objetivos y reconocer nuestros propios errores”, indicó para luego asegurar que si guardó silencio era porque estaba viviendo su propio duelo y porque teme por la vida de su familia.

“Yo no quiero generar empatía, solo quiero esclarecer los hechos y dar mi versión, decir lo que nos pasó a nosotros. Nadie está libre de pecado, todos nos equivocamos, mi error fue haber creído tantos años en las personas equivocadas y que iba a ser multimillonario y no ver las banderas rojas que me estaban engañando y de haber confiado tanto y haberme metido en el papel”, agregó.

En el documento de 48 páginas, Alejandro Estada dijo que en 2015 entró a estudiar Derecho o Leyes en la Universidad de Medellín y ahí conoció a Kelly Maritza Córdoba Vásquez, la profesora que luego se convirtió en su amiga y posteriormente lo denunció por estafa.

Sin embargo, llama la atención que en una entrevista que dio el lunes 10 de abril en Blu Radio dijo que en 2015 empezó su amistad con esta profesora, aunque en la denuncia que ella hace aseguró que todo ocurrió entre 2019 y 2022.

David Trujillo, el productor del podcast de Radio Ambulante, explicó en Twitter que hay un “pantallazo de un supuesto correo de Kelly pidiéndole plata para el proceso del legado no tiene sentido. El error más claro está en la fecha que dice ahí: 7 de julio de 2015. Las conversaciones entre ambos empezaron en 2019 y hay chats que lo comprueban”.

Nuevamente, las fechas no cuadran. A Alejandro también se le ha acusado de manipular y falsificar documentos oficiales, correos y otras pruebas. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen qué tan reales son.