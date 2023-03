Conductor de aplicación habría dormido a una joven para abusarla sexualmente; la app respondió

Un nuevo caso de abuso sexual perpetrado por un conductor de una aplicación de servicio de transporte ocurrió en el país, esta vez en Antioquia, donde una joven denunció que el fin de semana fue víctima de este flagelo.

Durante la madrugada del sábado 18 de marzo la joven pidió el servicio en Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. Ella trabaja en un bar y hacia las 4:30 a.m. terminó su turno y se dirigió a su casa.

El conductor de un Indriver, de placa JQQ768, la recogió en su trabajo. Y pese a que es un trayecto de 30 minutos hasta su casa, llegó a las 7 de la mañana cuando despertó de un profundo y extraño sueño.

La mujer aseguró que en los primeros 15 minutos tuvo una breve conversación y después de eso perdió el conocimiento.

“Solo recuerdo que cuando él me despertó estaba muy nervioso y me acosaba para que me bajara del carro rápido”, contó la mujer en sus redes sociales.

El caso se hizo muy viral por la publicación de una amiga de la víctima en su cuenta de Instagram:

Respuesta de Indriver

Finalmente, la aplicación responsable de avalar al conductor para prestar este servicio, respondió. Se trata de Indriver, la app que aseguró en un comunicado que desde que supo sobre este caso de abuso sexual se puso al frente.

La plataforma aseguró que le está haciendo seguimiento a la denuncia para aportar material necesario a la investigación que adelanten las autoridades de manera formal.

“Indriver está dispuesto a colaborar con las autoridades con cualquier información que sea relevante para su investigación una vez se realice la denuncia formal”, indicó la empresa.