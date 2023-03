“Lo que intentaron hacer contra nuestra secretaria de Educación es simplemente infame”: Daniel Quintero

Este martes, 21 de marzo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró la decisión de un juez de la República de haber levantado la medida de aseguramiento que tenía la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y con lo que recobró su libertad. El mandatario de los medellinenses no dudó en tildar la situación que vivió la exfuncionaria como “infame”.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde se pronunció y celebró la decisión de levantar la medida de casa por cárcel que tenía la exsecretaria de Educación. Sin embargo, cabe mencionar que el proceso no ha terminado y lo debe enfrentar en libertad.

Libertad para exsecretaria de Educación de Medellín

“Lo que intentaron hacer contra nuestra Secretaría de Educación es simplemente infame. Probamos que no hubo sobrecostos y ninguna irregularidad. Una Fiscal de Medellín quiso quitarle la libertad y acusarla falsamente. Hoy un juez le entrega la libertad. La verdad siempre triunfa”, escribió el alcalde.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar el mensaje publicado por el mandatario, algunos a favor y otros en contra.

“Falso. Se cae la detención domiciliaria porque ya no está en el cargo. Pero la investigación aún no precluye. Ustedes entregaron mañosamente la contratación de Buen Comienzo a sus socios de Colombia Avanza. ¡No mienta más! @QuinteroCalle”, “Jajajajaja está en libertad porque renunció ya no es ordenadora del gasto, la investigación sigue. Chao”, “Una cosa es que se revoque la medida otra muy diferente que continúe en el proceso como indiciada” y "

“Medellín va muy bien, no entiendo por qué tanta persecución”, “Otra vez el uribismo se queda con sus ganas de ensuciar su nombre y su buena administración. Es un secreto a voces de toda su lucha contra el uribismo, un aplauso porque nunca se rinde” y “Que se sepa que todo fue un montaje, excelente cuando se tiene las pruebas que no se hizo nd malo”.