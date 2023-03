Rifirrafe entre Luis Carlos Vélez y Diana Osorio, primera dama de Medellín, por polémica entrevista

El pasado miércoles, Juan Carlos Upegui, candidato por el partido Independientes, fue entrevistado por la mensa de trabajo de La FM, en la que para la opinión de muchos, no le fue nada bien. Desde entonces se han generado una ola de reacciones, entre las que está la de Diana Osorio, gestora social y primera dama de Medellín, quien le hizo un reclamo al director Luis Carlos Vélez, quien no dudó en responder.

Luego de una columna de opinión de Sofía Gil en El Colombiano en la que dice que: “La habilidad política de Diana Osorio supera la de su esposo y decidió utilizarla como herramienta para convertirse en una gestora electoral, cuya principal función es liderar la feria de contratos que premia a su círculo con la administración del presupuesto público. Demostrando que la corrupción se queda en familia...”.

Polémica entre Diana Osorio y Luis Carlos Vélez

Luis Carlos publicó un mensaje compartiendo la columna, el cual acompañó con el siguiente mensaje: “Ojo con lo que está pasando en #Medellin Vale la pena leer sobre lo que está pasando con @JuanCaUpeguiV - No sabía esto de este líder nacional...”.

De inmediato, Diana Osorio le respondió: “Holi @lcvelez, si ibas a hablar de mí, al menos me hubieras invitado, digo, como un acto de caballerosidad”.

Sin dudarlo, Luis Carlos Vélez le propuso que acepte una entrevista el próximo martes, 21 de marzo. “Señora @diamaov, nos encantará tenerla en el programa para que responda frente a estas graves acusaciones. Tenemos más documentos. 8 am Martes? @lafm”.

Seis horas después, la gestora social y primera dama aceptó la invitación: “¡Nos vemos el martes!”.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato. “Mami tiene todo el puente para practicar desde la finca en San Jerónimo el monólogo demagógico”, “Jajaja esta pobre se pasará todo el puente estudiando, mirando a ver qué puede decir para no cagarla, pobrecita”, “Luis Carlos. Si ahondas en el patrimonio familiar te vas a encontrar unas sorpresas que ni Pablo Escobar”, “Excelente Luis Carlos, ya era hora que pusieran sus ojos en Medellín porque lo que ha hecho esta gente con la ciudad, no tiene nombre” y “El martes NO podemos perdernos esta gran entrevista. Ojalá @diamaov acepte la invitación de este gran caballero @lcvelez”.