Le caen encima a Juan Carlos Upegui por foto de respuesta al periodista Luis Carlos Vélez

La entrevista radial de Juan Carlos Upequi, candidato por el partido Independientes a la Alcaldía de Medellín, en La FM con Luis Carlos Vélez dejó una ola de comentarios en las redes sociales. Ante las reacciones y comentarios, este jueves, 16 de marzo, publicó una fotografía en respuesta y desató una fuerte polémica.

La imagen estaba acompañada con un mensaje en el que hacía referencia a la entrevista en la emisora y que ha generado todo tipo de reacciones debido a lo que la mesa de trabajo le dijo y, sobre todo, su director, el periodista Luis Carlos Vélez.

La respuesta de Juan Carlos Upegui a Luis Carlos Vélez

La publicación dice: “Cuando tengo entrevista en la FM y el periodista dice que le da urticaria hablar de paz” y está acompañada de una fotografía en la que aparece el candidato a la Alcaldía y el montaje en su mano aparece una caja de Hidrocortisona.

Los usuarios de internet no han dudado en comentar la publicación tanto a favor como en contra.

“Va a llegar muy lejos con ese pacifismo atacando a los medios”, “La verdad en cualquier emisora sus entrevistas producen mucha risa. Te faltan años para tener el perfil profesional para una Alcaldía. Cada día los políticos empeoran”, “¡Ay no! ¿en serio usted es el que quiere ser Alcalde? No mor, mejor bájese de esa nube”, “las mismas inmadureces de papá Quintero, necesitamos gente seria que nos represente” y “Repetirse mil veces una mentira no la hace realidad. Usted tiene de LÍDER nacional lo que yo tengo de deportista de alto rendimiento, ni idea. Quiérase y no se deje manipular, hágalo por usted”.

“¿Más de 36 hrs pa responder y salir con semejante bobada?”, “Ese medicamento es un esteroide tópico. Sirve para dermatitis, alergias pero no para la urticaria. Infórmese antes de publicar algo” y “Juanca ya. Jajaja. No te hagas el gracioso. Fue suficiente con lo de ayer”.