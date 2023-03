Video: borracho al volante provocó un fuerte accidente en Llanogrande

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa como un borracho al volante conduce por las calles. El conductor que iba detrás del vehículo, al percatarse de su forma de conducir, decidió grabar. En varias curvas el carro se salía del carril, invadía por completo el otro carril, retomaba su curso, hasta que se estrelló de frente con un camión en una curva. El hecho se registró en Llanogrande, al oriente de Medellín.

En las imágenes se observa cómo el vehículo blanco conduce de noche, por lo que se presume que fue en la madrugada, está bajo los efectos del alcohol.

Borracho se estrelló contra un camión en Llanogrande

El vehículo blanco se salía del carril, se pasaba de uno a otro y frenaba a destiempo. En una curva se cruzó por completo y por suerte no venía ningún vehículo.

Sin embargo, cuando el conductor que graba el video decide mantener la distancia, sucede el accidente. En una curva el carro blanco se va derecho y justo aparece un camión, con el que se estrelló de frente.

En la madrugada de este sábado 11 de marzo, en la vía Don Diego - Llanogrande se registró un accidente de tránsito. pic.twitter.com/DmWxSX5oo2 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 11, 2023

Los usuarios de internet no han dudado en comentar el video y hay quienes consideran que la persona que decidió grabar debería haber hecho algo más y otros apoyan que haya decidido dejar evidencia del hecho.

“En vez de grabar, porque no aviso a las autoridades? Por eso es que estamos como estamos, porque es más importante grabar que reportar esas situaciones a las autoridades para que actúen!”, “Si en vez de buscar la farándula de tener un video llamaran a las autoridades muchas vidas se podrían salvar en este platanal”, “Si en vez de manejar borracho no lo hicieran muchas vidas se podrían salvar en este platanal” y “Y ese que graba por qué no hizo algo? Tuvo tiempo de pararlo hacerle algo decirle algo llamar a la policía”.

“La gente si está bien? Ahora los pendejos culpan más al que graba que al que va borracho todo bien en casa?” y “Pues en nuestro país es muy difícil actuar en esos casos. Muchas veces la gente va armada y bajo efectos de drogas (a lo mejor alcohol en este caso) pueden pasar otras tragedias”.