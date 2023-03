Como de película: Así fue el operativo relámpago que hizo la Alcaldía en el centro de Medellín

Este sábado, 11 de marzo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que en la noche de este viernes realizó un operativo relámpago a través del cual logró suspender la actividad económica de 10 establecimientos, cerrar 2 por temas de salubridad e incautar 70 armas blancas; entre otros.

A través de las redes sociales, el mandatario de los medellinenses compartió un video en el que se evidencia la fuerte intervención que realizó en el centro de la capital antioqueña.

Operativo relámpago en el centro de Medellín

En las imágenes que compartió el alcalde se observa la intervención por las autoridades y los funcionarios de la administración local.

“Así fue el operativo relámpago en alrededores de Plaza Botero”, así anunció el operativo y publicó el video de la intervención.

Luego enumeró los logros: “Resultados del operativo: 10 suspensiones temporales de actividad económica. 2 cierres de establecimiento por salubridad pública. 14 traslados por protección al CTP. 12 motocicletas inmovilizadas. 1 incautación por parte de Espacio Público. 70 armas blancas incautadas”.

“La Intervención Integral se desarrolló en sectores como Cundinamarca, Rojas Pinilla, Av de Greiff, El Periodista y Tejelo. El registro incluyó establecimientos con venta y consumo de licor, moteles y hoteles”, agregó.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar la publicación. “Daniel, esos operativos relámpagos deben hacerse con más frecuencia en sitios cómo ese pero no incautando la dosis personal que está permitida por ley”, “Corra las vallas hasta la primera de mayo”, “Bien mi alcalde!!! Gracias por preservar los derechos de la ciudadanía”, “Si era tan fácil, ¿por qué no lo hiciste antes?” y “Esa es su obligación, no es necesaria la pantalla y las redes, al menos ya terminando su “gobierno” se acordó que en ese lugar había que hacer algo. Como relámpago fue que envió las imágenes a las redes sociales, cosa que sí sabe hacer, además de manipular y victimizarse”.