¡Atención! Fuerte temblor sacudió al país y despertó a miles en distintas ciudades

Este viernes, 10 de marzo, los colombianos se despertaron con un fuerte sismo en la madrugada. Según el reporte de los ciudadanos, escucharon como crujían las puertas y ventanas. Además, algunos lograron captar en video el movimiento de las lamparas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el Evento Sísmico ocurrió a las 04:18 hora local, con Magnitud 5.9, Profundidad 151 km.

El epicentro fue en Los Santos - Santander, Colombia.

El movimiento telúrico habría tenido una duración de 16 segundos, lo que alertó a los ciudadanos.

Fabián Vargas, director de Gestión de riesgo de la región, le dijo a El Tiempo que no hay reporte de daños en zonas como vías e infraestructuras, luego de hacer una inspección con bomberos y Ejército. “Seguiremos atentos en reportes de zonas rurales y urbanas para verificar y para articular la rehabilitación de las posibles daños”.

Temblor hoy, viernes 10 de marzo de 2023

Algunos ciudadanos confirmaron haber sentido el sismo, que las puertas y ventanas traquearon.

“Demasiado fuerte en Bello. Estoy en un piso 11 y lo sentimos dos veces, fue tan fuerte que nos despertamos, incluso mi perro se despertó y empezó a inquietarse segundos antes. Pensamos que el edificio se iba a caer”, “Es viernes y las placas tectónicas lo saben, se sintió en Medellín”, “Se sintió fuerte en Bogotá, se movía mi cama y estoy en un primer piso” y “Realmente nunca había sentido un temblor así ni ganas de dormir dan”.

Dios!!! Que temblor tan fuerte!!!! Bogotá piso 4 en chapinero pic.twitter.com/zQ7eJvpzDi — Bivi Leaño 👩🏼‍🏫📚 (@BiviLeano) March 10, 2023

“Uno de los peores temblores que he sentido en mi vida, quedé más despierta del susto”, “Dios de mi vida como decía uno de mis músicos favoritos argentinos Gustavo Adrian Cerati Clark " Despiértame cuando pase el temblor”. Se sintió muy fuerte. Así amanecimos en Bogotá y parte de Colombia” y “sentí el sismo. Usualmente no me percato, y menos cuando estoy durmiendo, pero este incluso tuvo el poder de despertarme... Esas ya son palabras mayores. Un poco de susto porque hace años no vivía esta situación”.

El comediante Frank Martínez escribió varios mensajes sobre el temblor: “Me infarté un poquito”, “Hace mucho no me movía tanto en la cama”, “El mañanero de la tierra”, “Qué hpta despertada colectiva”. entre otros.