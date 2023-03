“No vamos a permitir la explotación de los niños”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se volvió a pronunciar sobre la situación de los indígenas y la instrumentalización de los niños e insistió en que no permitirá que hayan casos de explotación de niños en Medellín.

“El que mande niños a instrumentalizarlos en Medellín, cualquiera, no me importa de qué cultura sea, de qué religión sea, que mande un niño a las dos de la mañana con su señora a ser explotado a ser instrumentalizado en un lugar donde, además, los hemos encontrado en condiciones realmente terribles, en estados de desnutrición crónica, pero además en los hostales y en los moteles”, dijo el acalde de Medellín a través de un video.

Explotación de niños en Medellín

Luego, continuó diciendo que “dos misiones en este momento: uno, quitarle los niños a quienes están utilizándolos en el espacio público y restituyéndoles sus derechos. Eso es lo primero. Ellas también son víctimas, los niños y las señoras que además son muy jóvenes, algunas pueden tener 14, 15 años, ya tienen bebés y además están mendigando y están siendo utilizadas en el espacio público. ¿Por qué no van los caciques?, ¿por qué no van los gobernadores, que las mandan, ¿por qué no van los esposos? Uno nunca encuentra ni uno solo. Son solo mujeres, ni siquiera es que las están cuidado por ahí. No. Las dejan en unas camionetas de lujo y las van dejando en cada cuadra de Medellín”.

Después, indicó que “cuando hacemos estos operativos vienen y se toman la Alcaldía con violencia. Segundo, le he pedido a mi general Acevedo, a inteligencia, a la Sijin y a al Dijín; que inicie con los operativos para la captura de quienes están detrás de este red de trata, porque son redes de trata, son redes de explotación de menores y esas personas tienen que ser capturadas”.