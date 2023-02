“En Medellín no puede haber menores siendo utilizados para la mendicidad, punto”: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó y devolvió el preacuerdo firmado con los líderes indígenas de la comunidad Embera Katío, que se encontraban desde el miércoles de la semana pasada en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, para que se discuta nuevamente. El mandatario aseguró que no podrán utilizar a los niños para la medicidad.

“Yo no acepto ningún acuerdo en el que los niños sean instrumentalizados. De ninguna manera. Incluso acabamos el consejo de seguridad, que lo iniciamos a las 5:30 a.m. y la instrucción es muy clara: no puede haber menores siendo utilizados para la mendicidad en la ciudad, punto. Esa es una decisión clara y puntual”, dijo el alcalde.

Quintero rechaza acuerdo con los indígenas

Insistió en que ningún acuerdo que se haga en un sentido diferente será aprobado por él. “Nosotros tenemos las herramientas para que se devuelvan en el momento en el que ellos quieran, nosotros no podemos sacar a nadie del territorio, eso sería una violación de los derechos humanos. Es que ellos se quieren ir y nosotros queremos ayudarles a que se puedan ir”.

Además, relató que en los operativos que vienen desarrollando les están quitando los niños, cuando ven que los están utilizando, para entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para la restitución de derechos, “los tienen a ellos molestos, pero a nosotros nos molesta más que utilicen niños”

Quintero le dio instrucciones a su equipo de trabajo para que se vuelvan a reunir con los líderes de la comunidad indígena y que negocien nuevamente.

No acepto ningún acuerdo en el que los niños sean instrumentalizados por caciques indígenas. Menos si son menores de dos años. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 27, 2023

Los usuarios de internet opinaron al respecto tanto a favor como en contra de la situación.

“Una lástima que la directora encargada del ICBF diga que los van a dejar seguir mendigando con las niñas y niños por el derecho a la lactancia, suena más a que no saben qué hacer con ellos”, “Pues independiente de las posturas políticas, estoy de acuerdo. Entre otras, a los niños los tienen en las calles al soy y al agua para recoger limosnas y a los papás no los vemos por ningún lado!!!”, y “Cómo puede ud atreverse a mandar este trino sabiendo los escándalos de su administración con el PAE, Buen Comienzo y la grave desnutrición de los niños de Medellín. Ud lo sabe!! Es un crimen atroz jugar con la alimentación de miles de niños. No entiendo cómo eso lo deja dormir”.