Sacan el Esmad en Medellín para dispersar a los indígenas de La Alpujarra

Este miércoles, 22 de febrero, decenas de indígenas llegaron hasta el centro administrativo La Alpujarra para protestar porque no los dejan estar de las calles de Medellín. La situación se tornó agresiva y las autoridades dieron la instrucción de sacar el Esmad, por lo que se presentan disturbios en el centro de la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que no va a ceder ante las peticiones de los emberas por el trato que le están dando a los niños de su comunidad.

Disturbios en La Alpujarra

Ante la protesta ya Quintero había asegurado que no va a ceder.

“Se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”, escribió.

Poco después ordenó la intervención del Esmad en La Alpujarra para poder dispersar a los indígenas del lugar.

“Este niño estuvo 6 horas abandonado a su suerte. No pueden llamar a esto trabajar quienes hoy se tomaron la Alcaldía reclamando el “derecho de usar niños” para mendigar. No vamos a ceder ni un centímetro”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario de los medellinenses.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos de los comentarios a la decisión del alcalde son: “¿Y al Niño le ofreciste un cupo en buen comienzo? Ah verdad que ya sabemos qué pasó con la Plata de Buen Comienzo. Cobarde e hipócrita”, “Lo dejaste más de 3 horas solo a ver cuántas contabas? Y la administración?” y “¿Se estará implementando hoy el enfoque étnico en Medellín ? ¿Qué estará pasando hoy con el acuerdo 130 de 2019 que alude a la política pública construida con y por ellos? Hoy, parece ser el resultado de muchas alertas no escuchadas”.