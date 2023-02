“Lo mínimo que debe hacer la secretaria de Educación de Medellín es renunciar”: Daniel Duque

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Daniel Duque, concejal de Medellín por el Partido Alianza Verde, y quien desde el 2020 fue uno de los que puso sobre la mesa la situación que se estaba presentando en el programa de Buen Comienzo, que hoy tiene a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo; Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y a Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza; imputados por los cargos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

¿Cómo inició su investigación sobre lo que estaba pasando en Buen Comienzo?

Desde el año 2020 empezamos a recibir unas alertas sobre la empresa Colombia Avanza, una corporación que se hace llamar fundación, pero que según está mostrando la Fiscalía a través de unos audios que fueron interceptados de manera legal, con el permiso de una juez, han demostrado que no son una empresa sin ánimo de lucro, sino que todo lo contrario, que su interés es facturar.

A principios del 2021 me empezaron a buscar mamás beneficiarias del programa Buen Comienzo, personal que trabajaba en Buen Comienzo desde directoras de fundaciones que operaban el programa, hasta nutricionistas, pedagogas, profes, agentes educativas, psicólogas y demás. Nos decían que se estaba deteriorando la relación técnica y que afectaba a los niños y a las niñas, que antes teníamos más profesores, mas nutricionistas, que estaban directamente contratadas por las fundaciones que operaban en el territorio. Cuando nos pusimos a investigar y a buscar, encontramos que Colombia Avanza era una empresa bastante cuestionable que nunca había contratado en Medellín, que toda su experiencia la había adquirido, en su inmensa mayoría por contratación directa, por parte de la Alcaldía de Bello y otras alcaldías en Urabá. Ellos no tenían la idoneidad para trabajar por la primera infancia porque nunca lo habían hecho. Además, encontramos que el representante legal de la empresa, Henry Paulison Gómez, tenía una fuerte relación con tu tía, Gloria Montoya, que venía de ser diputada y alcaldesa encargada del municipio de Bello varias ocasiones; que eran del Partido Conservador y que tenían unos fuertes nexos, en su momento, con los Suárez Mira.

¿Cuáles son los principales hallazgos que hacen que se profundice la investigación?

Lo primero fue el deterioro en la relación técnica. Segundo, que la contratación había cambiado en su modalidad, antes se hacían unos convenios de asociación, para esa modalidad de entorno familiar. Recordemos que Buen Comienzo tiene cuatro modalidades y en este caso es la que atiende a los niños y niñas de los 0 a los 2 años y madres gestantes y lactantes. Empezamos a identificar como además de Colombia Avanza, habían otras entidades, pero que dejaban que los reflectores estuvieran en Colombia Avanza, para que pudieran empezar a contratar a través de otras empresas, como Impulsando mi país, cuyo representante legal es Ricardo Restrepo, una persona muy cercana a Henry Paulison. Además, que la interventoría de ese contrato que estaba ejecutando Colombia Avanza, estaba conformado por personas que antes habían trabajado en esa empresa, era un yo con yo. Y, que la modalidad de contratación no se iba a hacer como antes con cuatro grandes lotes de entidades prestigiosas y con reconocimiento en la ciudad, sino de manera directa a una sola empresa para todo. Otra cosa que denunciamos es que Colombia Avanza sin haberse ganado el contrato por parte de la Alcaldía de Medellín ya estaba empezando a inscribir niños en la modalidad de entorno familiar, lo que demuestra que tenían la certeza que se ganaban el contrato.

Sin duda, los beneficiarios del programa se han visto afectados en la prestación del servicio...

En el año 2021 hubo un retraso muy importante en la entrada en operación del programa, que hizo que tuviéramos menos días efectivos de atención, en comparación con los anteriores. Demostramos que teníamos menos niños que en el 2019, menos personal profesional atendiendo a los niños y las niñas. Además quedaron desprotegidos y se registraron hechos como la del jardín de Buen Comienzo en el que violaron a algunos niños o los sometieron a vejámenes sexuales. Si bien el Plan de Desarrollo duplicó los recursos para el programa pasó de 450.000 millones de pesos a 800.000 millones de pesos para el cuatrienio, ese presupuesto asignado a la primera infancia no se vio reflejado en mejoras sino que en todo lo contrario, en un deterioro sistemático en la atención a la niñez, porque con el doble de la plata teníamos menos niños atendidos, menos días de atención al año, menos profesionales atendiendo los niños. Los resultados son dramáticos porque aumentó la desnutrición crónica y aumentó el bajo peso al nacer. ¿Dónde está la plata?

¿Qué le espera a la ciudad cuando la secretaria de Educación se mantiene en su cargo?

La ciudad está en una situación difícil, porque una secretaria que sigue siendo la ordenadora del gasto, que está formalmente imputada por la Fiscalía, firma una cantidad de contratos y eso genera muchas dudas. Uno no puede hacer uso de la legítima defensa atornillándose en un cargo. Si hay dudas de la forma como ha contratado, lo mínimo que debe hacer es renunciar y defenderse como una ciudadana común y corriente.

¿Usted ha recibido amenazas por esta investigación?

Me han manifestado personas cercanas del círculo cercano de Paulison Gómez que amigos de él han estado haciendo averiguaciones, preguntando por mí, tratando de buscar “trapitos” para poder sacar. Eso no me genera ningún temor, porque mi vida es pública. Esa gente no debe estar contenta conmigo, porque los hemos puesto en el ojo público, como debe ser.

