Gente de bien: domiciliario denuncia que tuvo que llamar a la Policía para que le pagaran

Este sábado, 11 de febrero, a través de las redes sociales se conoció la denuncia de un domiciliario de una farmacia de Medellín, que luego de haber entregado el medicamento tuvo que vivir una pésima experiencia por una mujer que pretendía pagarle con monedas, pero que no era capaz ni contar. El joven tuvo que llamar a la Policía para que resolviera el caso.

En las imágenes se observa cómo la mujer tiene el medicamento que le acaban de entregar y el dinero, un billete de 100.000 pesos y algunas monedas, encima del mesón de la cocina.

Domiciliario denunció a mujer que no le quiso pagar

Del hecho se conocen un par de videos, en uno se observa la mujer mientras sacar los medicamentos de las cajas y le dice la mujer que le ayuda en la casa: ”por eso te dijo, nunca le abras la puerta a un empleado de estos, pero vos se la abriste”.

En un momento llega uno de los celadores del edificio y la mujer le dice: “me lo sacas de aquí”. En ese momento el domiciliario le dice: “me entrega la droga o la plata”. A lo que la mujer responde señalando el mesón: “vea aquí se la estoy dando y usted no me la quiere recibir”. Entonces, él responde: “ahí no hay 43.000 pesos mi señora”.

Esta es la versión del domiciliario



La señora del edificio San Charles deluxe grosera y arrogante no quería pagarme el domicilio por un valor de 143.000 mil pesos.



El video se ve otra versión de la señora



A quien le das la razón... pic.twitter.com/6iq5m1VMkp — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 11, 2023

Ante los gritos de la señora, él le pide que respete y que le baje el tono, porque no tenía por qué ser grosera.

Telefónicamente se comunica con el establecimiento y ella dice: “tengo un problema inmensamente con este señor. Le estoy pagando 100.000 pesos y 43.000 (en monedas), pero él dice que no tiene tiempo de contar la plata. Me dijo que le entregara la droga. Entonces tuve que llamar a seguridad del edificio para que me lo saquen de aquí”.

Acto seguido le cerró la puerta en la cara y el señor de seguridad lo terminó sacando. Sin embargo, el domiciliario pidió la ayuda de la Policía y cuando le mandó las monedas, al contarlas se dieron cuenta que faltaban 16.400 pesos.