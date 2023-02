Critican a Juan Diego Alvira por sus comentarios después de recorrer el Metro de Medellín

En periodista Juan Diego Alvira recorrió el Metro de Medellín para analizar el sistema y sobre todo, comprobar por sí mismo si el presidente Gustavo Petro tiene razón en no querer el metro elevado para Bogotá. Alvira recorrió varias estaciones elevadas y también llegó a las que están en el centro de la ciudad, fue en esas que hizo un par de comentarios por los que fue criticado en las redes sociales.

El presidente Petro dice que “hacer el metro de Bogotá elevado es un esperpento”, por esa razón el periodista Juan Diego Alvira decidió viajar a Medellín para recorrer el Metro y, sobre todo, conocer los bajos del sistema de transporte.

Juan Diego Alvira en Medellín

El periodista inicia con una frase contundente: “no caigamos en el juego de los políticos”. Para luego seguir describiendo el Metro de Medellín, en donde destacó que es de 31 kilómetros, que funciona desde hace 27 años y que tiene un “buen tramo elevado” y otro a nivel.

“Es el único que tiene Colombia y está acá en Medellín, ¿por qué será que los paisas si pudieron? Es más, lo pagamos todos los colombianos y nos costó 2174 millones de dólares (...) tiene dos líneas, mueve más de 1 millón de pasajeros al día”, dice en el video.

Después, muestra su recorrido por los bajos del Metro en el centro, cerca del tradicional Hotel Nutivara, “aquí la zona es deprimida y Petro tiene la razón”.

Luego muestra cómo mientras van caminando escuchan que les ofrecen “vicio, vicio” y agregó: “aquí huele a droga, a baño público. La situación es todavía más crítica. Tiene todavía mucha más razón Petro”.

Sin embargo, cuando recorre las estaciones elevadas habla con varios ciudadanos que califican de excelente el Metro y cuando consultó por los colados, le dijeron que no habían.

Algunos usuarios reaccionaros a los comentarios del periodista: “Será que en las estaciones subterráneas no veremos el mismo expendio de droga y a los habitantes de la calle. Se trata mas al control por parte de la Alcaldía para evitar estas situaciones sea elevado o sea subterráneo”, “Dos cosas: 1-El sector donde mostraron que venden droga es menos de 500 metros a comparación de todos los kilómetros de su trayecto.2- El metro no hace ningún ruido desagradable… Deja mucho que pensar ese reportaje”, y “Este periodista debería aprender más sobre cultura le falta bastante”.

“No depende del sistema metro que en sus exteriores se tengan estos vicios, droga y desorden. En otros tramos del metro de Medellín que también está ubicado en otras zonas del centro de Medellín, no sucede esto. El desorden del que habla Juan Diego es de esa zona en particular y se aborda con planes que la Alcaldía desarrolle particularmente para ese sector. Esa situación no es común en todos los bajos del metro de Medellín”, dijo otro de los usuarios de internet.