Alex Hurtado, el chef detrás del éxito del restaurante Casa Belén en Valledupar

Siempre que llego a una ciudad que no conozco mucho sobre temas gastronómicos, hablo con conocidos del sector para que me recomienden lugares en dicho destino. Muchos en Valledupar coincidieron con el Restaurante Casa Belén como uno de los iconos de la capital del Cesar. Efectivamente allí me encontré con cosas muy novedosas que no había visto ni probado por lo cual quise conocer al chef con quien tuve una larga charla que dio pie a este escrito.

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Alex Hurtado recuerda que desde los 11 años ya cocinaba su almuerzo y el del hermano, aún siendo él mayor.

Sus padres son cocineros; mamá chef privada en EEUU y padre ya retirado, aunque trabajó toda su vida en las cocinas de los bares de Barranquilla. También existe una hermana chef en un hotel de lujo en Miami y un hermano heladero profesional.

El chef Hurtado ha trabajado en muchas cocinas en diferentes lugares de Colombia, tal vez la más representativa en la cocina del Cerrejón en la alta Guajira donde se servían en ese casino 1500 platos para los trabajadores en pleno desierto.

Realizó sus estudios en un instituto Centro Inca de Barranquilla, donde tuvo mentores muy especiales que lo pulieron para lo que es hoy en día como chef ejecutivo. Cree firmemente que la disciplina, la pasión y la humildad son valores fundamentales para poder lograr los objetivos en este preciado arte culinario.

Le encanta la comida fusión, trabajar los ingredientes locales con técnicas de alta cocina, como el empacado al vacío, cocciones a baja temperatura con mucho tiempo, como lo hace en el restaurante CASA BELÉN. Un ejemplo de eso fue cuando tomó una costilla de res local y la llevó a la parrilla para sellarla con ingredientes autóctonos, luego la empacó al vacío y la cocinó durante 14 horas. De ese grandioso experimento salió el arroz de costilla, uno de los platos insignia del restaurante y que ha agradado a tantos paladares en los últimos años

Le gusta aprovechar todos los ingredientes de la cocina valduparense porque “así le doy el respeto que se merece a esta tierra que me acogió con cariño”.

“Crear recetas puede ser como dicen los compositores que les pasa cuando hacen una canción y de pronto les llega la inspiración, de repente estoy acostado o viendo de lejos y se me viene alguna receta a la mente”, “y que tal si mezclo estos ingredientes, y que tal si los cocino de tal forma y si le agrego estos ingredientes…” y corre a los fogones a hacer realidad su obra maestra.

Los dueños de Casa Belén lo descubrieron y reclutaron en Bosconia Cesar, cuando inició en una pequeña cafetería llamada “Le Café”. Después de su paso por Cerrejón, Le Café con su ayuda, se convirtió en un referente de toda la región. La dueña que hoy en día es su gran amiga le propuso que vendieran pastas y carnes lo cual era un riesgo pues el comercio de ahí no estaba acostumbrado a ese tipo de comida. Gracias a Alex Hurtado y a Le Café actualmente ya hay varios restaurantes alta cocina en el municipio, ellos definitivamente fueron los pioneros y los que demostraron que si se podía. “Comencé con pastas, risottos y cortes de carnes. Luego cocina fusión y entradas de alta cocina (pulpo, muelas de cangrejo, tartar de res , croquetas, entre otras)” expresa con orgullo el chef Álex Hurtado.

Gracias a esa fama en Bosconia le llegaron muchas propuestas de trabajo que por lealtad no quiso aceptar. Pero Alex inevitablemente tenía que crecer y después de mucho tiempo le llegó la invitación del que hoy es su jefe. Le habló sobre los proyectos que tenía y lo convenció de ser parte de ese plan ambicioso en la ciudad de Valledupar. En ese momento grupo empresarial BVS al que pertenece Casa Belén contaba con tres restaurantes, pero en la actualidad ya son 5 sitios muy reconocidos y de visita infaltable si se hace turismo en la capital del Cesar. Otros platos recomendados en el restaurante son el encostrado de camarones y un postre que a mí me voló la cabeza con helado de maracuyá y borona de almojábana autóctona de la Paz, un pequeño municipio muy reconocido por este producto local y en dónde hay cientos de fábricas artesanales que madrugan para vender sus amasijos en toda la región.