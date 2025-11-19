Los nuevos restaurantes para visitar si va en las próximas vacaciones a Santa Marta

La capital del Magdalena es por excelencia un gran destino gastronómico; en mi más reciente paso por la ciudad probé algunos buenos lugares que vengo a recomendar para que tenga en cuenta si está pensando en tomar un próximo descanso en la bella Santa Marta.

La Fresca Trattoria

La flamante ganadora del más reciente pizza máster se destaca por sus sobrias instalaciones, su carta agradable y su innovación en lo que se refiere a una verdadera trattoria italiana. Abriendo sus puertas desde el medio día en un bonito local en el centro histórico de Santa Marta, se pueden probar platos de alta calidad como el “Fettuccine a la Rueda”, preparado claramente sobre una rueda de queso grana pasando con opciones de ingredientes como champiñones, pollo parrillado, tocineta crocante, salmón o langostinos. Todo esto con una experiencia a la mesa digna de los mejores restaurantes europeos. Pero si no gusta tanto de la pasta como plato fuerte, también tiene la opción de disfrutar de una “Bistecca al Pepe” (lomo fino en salsa de pimientas, acompañado de spaguetti al burro y ensalada), un “Osobuco alla Milanese” (de ternera en salsa rústica pomodoro acompañado de papardele al burro o risotto parmigiano) o finalmente un buen salmón a la Toscana asado a la plancha sobre una cama de penne en salsa cremosa de espinaca, tomates cherrys y parmigiano.

Los precios cómodos los sorprenderán, y sobra decir que tienen una de las mejores pizzas tradicionales de la ciudad.

Dirección: calle 18 No 3-75 centro histórico, Santa Marta.

Instagram: @lafrescatrattoria

Les Paniers

En pleno corazón de Santa Marta existe un lugar que se erige como uno de los favoritos de propios y extraños; nace como un emprendimiento a domicilio para paladares exquisitos que se deleitan con las tablas de quesos para reuniones familiares y eventos importantes en la ciudad. Maduraron a través del tiempo y creciendo de manera audaz al punto que la mesa se fue llenando. El sueño de unos amigos se hace realidad y hace poco nació Les Paniers como un resto bar para conversar, un rincón de vinos para quedarse, un lugar donde cada plato tiene ingredientes fínamente escogidos que muchos de ellos no se encontrarán en otro lugar. En tan poco tiempo su pan de sandwich tiene fama al punto que ya los comensales quieren que se venda para llevar. Una receta muy bien guardada de su espectacular focaccia perfectamente usado en preparaciones como el “mortadella al pistaccio” (mortadella de pistacho, aceite de trufa, pesto, straciatella y pistacho tostado) hacen agradable una primera experiencia que inevitablemente se repetirá. Otro de los platos recomendados a ojo cerrado es el “spaghetti al tartufo e gamberi”, una delicada receta con spaguetti italiano, camarones, salsa blanca, nuez moscada, aceite trufado y parmesano.

Es un lugar para desayunar (recomiendo especialmente el cayeye con camarones y los huevos pericos con cayeye y/o tostadas frescas), para almorzar, pero también para tener una tarde de cocteles, sobre todo resaltan los de autor entre los que se destacan principalmente el “Calypso” (una infusión de tamarindo con notas de canela, ron y finalizado con una burbuja ligera de tónica) y el “limoncello” (refrescante y cítrico limoncello con vino espumoso y un toque de soda), además de otras preparaciones igualmente novedosas a base de café, que para mi gusto son un plus inconfundible.

Dirección: Calle 29 No 13-11, Local 2 Bavaria, Santa Marta

Instagram: @lespaniers.sm

Cinto Cantina Caribe

Después de brillar durante años con Cinto Cocina de Playa en el centro comercial Zazué, los dueños de este restaurante se aventuraron en colocar un local, pero esta vez, para los salarios y turistas que frecuentan el centro histórico de la ciudad para que no tengan que desplazarse hasta el sector de Bello Horizonte. Pero no quisieron hacerlo con el concepto igual, aunque preservaron algunos platos de la carta, pero pensando en innovar abrieron “Cinto Cocina Caribe”, un restaurante con fastuosas instalaciones en el que además por su amplitud se puede disfrutar de música en vivo los fines de semana para deleite de los comensales que llegan al lugar. Cinto tiene en su carta preparaciones deliciosas como entradas de montaditos de camarón (patacones con camarón en salsa agridulce con queso costeño asado), churrasquito de pulpo con cayeye (pulpo parrillado sobre cayeye samario y hogao) y las caribañolas de camarón (con salsa de ají de mango y queso costeño).

Las bebidas son protagonista importante del restaurante; cócteles de la casa como el “sol picante” (tequila, naranja, Angostura, syrup, limón y Tabasco) o el “playa ardiente” (mezcal, syrup de jalapeños, clara de huevo, jugo de naranja, piña y limón) hacen las delicias de los comensales. Entre los platos fuertes recomiendo probar para una primera buena experiencia el “salmón samario”, que es una receta que consta de una porción generosa filete de salmón al sartén sobre una cama de arroz con coco y vegetales aromatizados con albahaca y naranja. En total son más de 60 opciones entre cortes de carne, comida de mar, arroces caldosos y de otro tipo, pastas, platos vegetarianos y menús especiales para niños.

Dirección: carrera 18 No 3-18 centro histórico, Santa Marta.

Instagram: @cintocaribe

Clandestino

Sobrio, pequeño pero perfecto, en un lugar relajado del sector del barrio Bellavista queda este buen lugar que me recomendaron visitar en mi arribo a Santa Marta. Su especialidad son los cortes de carne que trabajan con mística y dedicación para poder ofrecer a sus clientes una experiencia que no sea de una sola vez, si no que nos permita querer regresar y por supuesto recomendar como es en mi caso lo que estoy haciendo. Destaco la atención esmerada de su personal, el conocimiento que tienen de su menú que demuestran en cualquier duda que tuve al indagarles sobre el origen de algunos ingredientes y técnicas de preparación.

Yo finalmente me decanté por una picanha cab con un punto de cocción inmejorable, una presentación adecuada y la opción de acompañamiento de ensalada o papas trufadas, si lo pide el comensal, que fue una gran elección porque tenían un sabor delicioso que yo no había probado antes en otro lugar. Como entrada un carpaccio de picanha con mayonesa trufada en donde se nota la dedicación del chef para cortar, sazonar, emplatar y llevar un excelente producto a la mesa, con los mejores ingredientes que se pueden conseguir para un plato como estos.

Otras opciones en el menú son las ya famosas hamburguesas como la “madame smash” (180 gramos de carne wagyu tipo smash, queso americano, tocino crujiente, mayo spicy y new York roll crujiente) o la”trufa burger” ( 200 gramos de carne wagyu, pan brioche, queso suizo, cebolla caramelizada, pepinillos encurtidos y la deliciosa mayonesa trufada).

Sandwichs, pastas y otros cortes de carne especializados según disponibilidad hacen parte de otras excelentes lugar en el restaurante Clandestino.

Dirección: carrera 1ª No 26 – 09 Bellavista, Santa Marta.

Instagram: @clandestinorestaurante_

Shio Asian Kitchen

La última gran apuesta del reconocido y respetado chef Mike McMurdo, un neoyorkino muy oriental quien en su mejor momento tomó la decisión de hacer un homenaje a sus raíces. Shio es una propuesta gastronómica inspirada en las regiones de Asia Oriental; es una cocina que nace en Santa Marta como muestra de amor y legado del chef McMurdo por su herencia asiática. Es un menú creado para aquellos que aman probar cosas nuevas y aventurarse en sabores no tan conocidos de esta región. Platos como el ramen, los diferentes rollos de sushi y la coctelería son imperdibles en las visitas al restaurante. El arte presente en el lugar, crea un espacio en donde la decoración habla y los sabores cuentan historias que llevan consigo siglos de tradición e inspiración. Cuando hablamos de cocina oriental debemos incluir a Tailandia, Vietnam, Corea del sur y por supuesto Japón. Pero para que la gente se quite la errónea percepción, cocina oriental va más allá de sushi; hay platos representativos en el restaurante Shio como “mejillones tailandeses” en salsa tom yum con leche de coco, curry, limonaria, y limón y acompañado con pan de cebollín chino, el “Tonkatsu” un plato clásico japones de lomo de cerdo apanado con salsa bbq japonesa y repollo blanco o el “pollo satay” que son pinchos de pollo marinado en leche de coco y curry, cocido a la parrilla. Con salsa de maní, tamarindo y ensalada de pepino con sweet chili.

Yo probé por recomendación de los meseros (muy bien uniformados y elegantes por cierto) unos “camarones bang bang” (tempura de camarones en mayonesa picante de la casa) y unos baos (pan esponjoso al vapor, relleno de pork belly en salsa hoisin, coleslaw picante, cilantro y semillas de ajonjolí).

Variedad de cocteles para pasar un rato ameno y ni hablar de la ubicación inmejorable que tienen para ver el atardecer frente a la Marina de Santa Marta. ¡Recomendadísimo!

Dirección: carrera 1 No 22- 93 camellón de la bahía, segundo piso.

Instagram: @shio.asiankitchen