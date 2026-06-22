Experiencias imperdibles en Vancouver, la joya del Pacífico canadiense

Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

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Vancouver suele aparecer en las listas de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, y basta pasar unos días en ella para entender por qué.

Sus amplias áreas verdes, su cercanía con el océano y su ambiente cosmopolita la convierten en un destino ideal para quienes buscan combinar actividades al aire libre, gastronomía, cultura y paisajes espectaculares en un mismo viaje.

ACTIVIDADES IMPERDIBLES

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

1. Disfruta de Stanley Park. Con más de 400 hectáreas de bosques, senderos, ciclovías y áreas verdes, Stanley Park es el pulmón natural de Vancouver. El parque alberga playas, jardines, tótems indígenas y un popular paseo marítimo con vistas espectaculares de la ciudad y la bahía.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

2. Explora Gastown. Considerado el barrio más antiguo de Vancouver, Gastown combina edificios históricos, calles adoquinadas, galerías, boutiques y restaurantes. Su principal símbolo es el famoso reloj de vapor, una de las atracciones más fotografiadas de la ciudad.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

3. Recorre Granville Island. Es uno de los lugares más animados de Vancouver. Su mercado público reúne productos frescos, panaderías y puestos de comida, mientras que sus galerías, talleres artesanales y espacios culturales ofrecen un ambiente único junto al agua.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

4. Visita Canada Place. Reconocible por su techo blanco que evoca velas de barco, Canada Place es uno de los íconos de Vancouver. Este complejo frente al mar alberga una terminal de cruceros, espacios de exposiciones y excelentes vistas del puerto y las montañas.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

5. Relájate en English Bay. Ubicada junto a Stanley Park, English Bay es una de las playas urbanas más populares de Vancouver. Es un lugar ideal para caminar junto al mar, practicar deportes al aire libre o disfrutar de algunos de los mejores atardeceres de la ciudad.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

6. Cruza el Puente Colgante de Capilano. Ubicado en la zona norte de Vancouver, este famoso puente colgante atraviesa un cañón a 70 metros de altura sobre el Río Capilano. El parque también cuenta con senderos elevados entre las copas de los árboles y una pasarela suspendida junto a los acantilados.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

7. Disfruta de Grouse Mountain. A solo 20 minutos del centro de la ciudad, Grouse Mountain es uno de los destinos favoritos para los amantes de las actividades al aire libre. Senderismo, ciclismo de montaña, esquí y espectaculares vistas panorámicas forman parte de la experiencia.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

8. Contempla Vancouver desde las alturas. El Vancouver Lookout ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Un elevador de cristal lleva a los visitantes hasta una plataforma de observación situada a 168 metros de altura, desde donde es posible admirar Stanley Park, Gastown y las montañas cercanas.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

9. Avistamiento de ballenas. Los tours de avistamiento de ballenas son una de las experiencias más memorables que ofrece Vancouver. Entre primavera y otoño, embarcaciones especializadas recorren las aguas del mar de Salish en busca de orcas, ballenas jorobadas y otras especies marinas que habitan la región.

Vancouver, Canadá. Rodeada de montañas, bosques y el Océano Pacífico, esta ciudad combina naturaleza, cultura y vida urbana como pocas ciudades en el mundo. Foto: Said Pulido.

10. Visita el Acuario de Vancouver. Con más de 65.000 animales y 120 exhibiciones, el Vancouver Aquarium permite descubrir especies marinas y de agua dulce de distintas regiones del mundo. Destacan sus áreas dedicadas a las aguas canadienses y los ecosistemas amazónicos.

LAS CLAVES

• Pocas ciudades permiten desayunar frente al mar, recorrer un bosque centenario al mediodía y contemplar las montañas antes del atardecer.

• Vancouver destaca por esa capacidad de ofrecer experiencias muy distintas en distancias relativamente cortas, lo que la convierte en uno de los destinos más atractivos de la costa oeste de Canadá.

FUENTES: TOURISM VANCOUVER, DESTINATION VANCOUVER Y VIAJES PERSONALES.