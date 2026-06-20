Así es la radiografía del padre moderno

Los cambios sociales, culturales y laborales han transformado las expectativas sobre el papel de los padres, que hoy participan más activamente en la crianza, el cuidado y la vida cotidiana de sus hijos. Foto: Magnific.

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Durante décadas, la figura paterna estuvo asociada principalmente al sustento económico del hogar.

Sin embargo, los cambios sociales, culturales y laborales han transformado las expectativas sobre el papel de los padres, que hoy participan más activamente en la crianza, el cuidado y la vida cotidiana de sus hijos.

LA PATERNIDAD EN CIFRAS

Desde el tiempo que dedican a sus familias y su participación en las tareas domésticas hasta las licencias parentales y los nuevos desafíos de conciliación, estos datos ofrecen una radiografía de cómo es la paternidad en la actualidad.

1. MÁS PRESENTES

• Los padres casi triplicaron el tiempo que dedican al cuidado de sus hijos, al pasar de 2.5 horas semanales en 1965 a más de 7.3 horas en la actualidad como promedio mundial, de acuerdo con Pew Research.

• Los datos para América Latina también registran una mayor participación paterna en actividades de cuidado y crianza, en línea con las cifras globales, aunque las mujeres de la región siguen asumiendo la mayor parte de estas tareas (como sucede también en África y Asia).

2. UN HOGAR MÁS COMPARTIDO

• Los padres dedican hoy más del doble de tiempo al trabajo doméstico que en la década de 1960, pasando de 4 a 10 horas semanales, de acuerdo con Pew Research.

• Las tareas del hogar continúan distribuyéndose de forma desigual en América Latina, África y Asia, aunque la participación masculina ha aumentado de manera significativa entre las generaciones más jóvenes.

3. ENTRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA

• El 46% de los padres alrededor del mundo considera que dedica muy poco tiempo a sus hijos, de acuerdo con datos de Pew Research.

• En ese sentido, la conciliación entre empleo y vida familiar sigue siendo uno de los principales retos para los padres latinoamericanos.

Día del Padre. Los cambios sociales, culturales y laborales han transformado las expectativas sobre el papel de los padres, que hoy participan más activamente en la crianza, el cuidado y la vida cotidiana de sus hijos. Foto: Magnific.

4. LICENCIAS Y CORRESPONSABILIDAD

• La mayoría de los 38 países de la OCDE ofrecen actualmente algún tipo de licencia remunerada para los nuevos padres. La excepción: Estados Unidos.

• La duración de las licencias para padres en países de la OCDE va desde los cinco días como mínimo en México, hasta las 16 semanas con goce de sueldo completo en España.

• En los países nórdicos –Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia– las licencias para padres rondan los tres meses, mientras que en países como Corea del Sur y Japón pueden llegar a los 12 meses con sueldo parcial.

5. MÁS QUE PROVEEDORES

• Durante décadas, el principal papel atribuido a los padres era el sustento económico. Hoy también se espera que participen activamente en la crianza, el cuidado y el acompañamiento emocional de sus hijos.

• La participación de los hombres en los permisos parentales aumentó a nivel global de 19.1% a 26.1% solamente entre 2013 y 2023 en los países de la OCDE, y la tendencia continuará en aumento, de acuerdo con proyecciones del organismo.

• Cada vez más familias consideran que el apoyo emocional y la presencia activa son tan importantes como el sustento económico.

6. PADRES A MAYOR EDAD

• La edad promedio de los padres al tener hijos ha aumentado de forma constante durante las últimas décadas, reflejando cambios educativos, laborales y económicos.

• Si bien gran parte de los estudios sobre crianza y familia se centran en las madres –incluso de organismos como la ONU, la OMS y la OCDE–, otras regiones del mundo también registran cambios similares, o incluso mayores.

• Por ejemplo, en Estados Unidos pasó de 27.6 años en la década de 1970 a 32.1 años en 2024. América Latina también registra un retraso gradual en la formación de familias y la llegada del primer hijo.

• Cada vez más hombres se convierten en padres después de los 30 años, una tendencia observable en gran parte del mundo desarrollado.

• La proporción de padres primerizos mayores de 40 años pasó de 4.1% en 1972 a 8.9% en 2015.

FUENTES: PEW RESEARCH, OCDE, ONU Y GIVE LEGACY.