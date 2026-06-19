Más del 80% de los colombianos ha sufrido problemas digestivos: así puede recuperar el equilibrio intestina

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Las molestias digestivas se han convertido en una de las condiciones de salud más frecuentes entre los colombianos. Según cifras de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, más del 80% de la población ha experimentado problemas digestivos en algún momento de su vida, mientras que el 53% de los adultos ha sufrido distensión abdominal, una condición asociada con frecuencia a desequilibrios en la flora intestinal.

Estos síntomas, que incluyen inflamación abdominal, digestión lenta, gases y estreñimiento funcional, pueden afectar significativamente la calidad de vida y reflejan alteraciones en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que desempeña un papel clave en la salud digestiva, metabólica e inmunológica.

El impacto de una microbiota intestinal desequilibrada

El crecimiento de los trastornos digestivos ha impulsado la búsqueda de soluciones menos invasivas y más respetuosas con el funcionamiento natural del organismo. En este contexto, la nutrición funcional se ha consolidado como una alternativa para promover el equilibrio intestinal sin recurrir a tratamientos que puedan generar dependencia o irritación.

De acuerdo con Eliana Valencia, fundadora de Fibribion, la propuesta de esta solución surgió a partir de la necesidad de ofrecer una respuesta fisiológica para quienes padecen alteraciones digestivas recurrentes.

“La efectividad se debe a que su componente principal es Fibersol®-2, una fibra resistente a la digestión que cuenta con más de 30 años de investigación clínica y estudios que respaldan sus beneficios. Su comportamiento dentro del organismo permite que llegue intacta al colon, donde favorece procesos fundamentales para la salud intestinal”, explica Valencia.

¿Qué es Fibersol®-2 y cómo ayuda al intestino?

Fibersol®-2 es una maltodextrina resistente que se diferencia de otras fibras porque hasta el 90% de su composición logra escapar de la digestión en el intestino delgado y llegar intacta al colon.

Una vez allí, es fermentada lentamente por la microflora intestinal, un proceso que contribuye a la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato y el acetato. Estos compuestos son esenciales para fortalecer la barrera intestinal, nutrir las células del colon y mantener un entorno saludable que dificulte el crecimiento de bacterias perjudiciales.

Además, al tratarse de una fibra de alta tolerancia y baja viscosidad, su fermentación gradual evita la generación repentina de gases, una de las molestias más comunes asociadas al consumo de otras fuentes de fibra.

Beneficios comprobados para el tránsito intestinal

Diversos ensayos clínicos han demostrado que el consumo diario de Fibersol®-2 puede aumentar el volumen de las heces y mejorar la frecuencia de las evacuaciones en personas con tendencia al estreñimiento.

Su acción permite regular el tránsito intestinal de manera fisiológica, favoreciendo una mejor consistencia fecal sin provocar malestares digestivos ni forzar el funcionamiento natural del intestino.

Este beneficio resulta especialmente relevante para personas que buscan aliviar problemas de estreñimiento crónico o mejorar su salud digestiva sin recurrir a laxantes tradicionales.

Beneficios metabólicos más allá de la digestión

Las investigaciones también han identificado efectos positivos de esta fibra en el metabolismo. Entre ellos destaca su capacidad para promover la sensación de saciedad después de las comidas.

Esto ocurre porque estimula la liberación de hormonas intestinales como el péptido YY (PYY) y el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), relacionadas con el control del apetito y la regulación de la sensación de hambre.

Asimismo, estudios han evidenciado que la ingesta de Fibersol®-2 contribuye a moderar la respuesta de la glucosa y la insulina después de las comidas, favoreciendo un mejor equilibrio metabólico.