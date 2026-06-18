El balón que busca abrir las conversaciones pendientes entre padres e hijos

MAJA Sportswear propone utilizar uno de los símbolos más reconocidos del fútbol para hablar de gratitud, vínculos familiares y momentos que muchas veces se quedan sin decir. Foto: cortesía.

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Hay conversaciones que muchas veces se posponen durante años: agradecer, recordar, preguntar algo que nunca antes se había dicho o simplemente expresar aquello que damos por hecho. No porque falte cariño, sino porque rara vez encontramos el momento adecuado para hacerlo.

Aunque la relación entre padres e hijos suele ser una de las más significativas en la vida de una persona, muchas conversaciones importantes permanecen pendientes durante años. A veces por falta de tiempo, otras por costumbre, y en ocasiones simplemente porque nunca encontramos el momento adecuado para iniciarlas.

La importancia de esos vínculos va más allá de lo emocional. Tras más de ocho décadas de seguimiento a miles de personas, el Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios más extensos del mundo sobre bienestar humano, concluyó que la calidad de nuestras relaciones personales es uno de los factores que más influyen en la felicidad, la salud y la satisfacción a lo largo de la vida.

En este contexto, resulta interesante observar cómo algunos de los espacios donde tradicionalmente conviven distintas generaciones siguen funcionando como puntos de encuentro. Uno de ellos es el fútbol.

Estilo de Vida. MAJA Sportswear propone utilizar uno de los símbolos más reconocidos del fútbol para hablar de gratitud, vínculos familiares y momentos que muchas veces se quedan sin decir. Foto: cortesía.

UN LUGAR PRIVILEGIADO EN LA CONVERSACIÓN

Cada cuatro años, uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del planeta ocupa un lugar privilegiado en la conversación pública y en la vida cotidiana. Más allá de la afición deportiva, se convierte en una experiencia compartida capaz de reunir a familias enteras alrededor de recuerdos, rituales y emociones que trascienden el resultado de un partido.

En México, el fútbol también forma parte de muchas historias familiares. Para varias generaciones, aprender las reglas del juego, ver un partido por televisión o asistir por primera vez a un estadio han sido experiencias compartidas entre padres e hijos que terminan convirtiéndose en recuerdos duraderos.

Para muchas personas, los primeros recuerdos relacionados con este deporte no tienen que ver con un estadio ni con un jugador, sino con quien estaba sentado a su lado mientras veía el partido: un padre, un abuelo o algún miembro de la familia que convirtió ese momento en una experiencia compartida.

Fue precisamente a partir de esa observación que MAJA Sportswear decidió mirar más allá del deporte. En lugar de participar en la conversación predominante alrededor del fútbol, la marca optó por explorar las historias que muchas veces se construyen fuera de la cancha: los recuerdos compartidos, las enseñanzas heredadas y los vínculos que se fortalecen con el tiempo.

ALGO MUCHO MÁS UNIVERSAL

Bajo esa premisa nació ‘Un mundo de gracias, papá’, la campaña de Día del Padre 2026 de la marca. La iniciativa utiliza el fútbol como un vehículo para hablar de algo mucho más universal: la relación con quienes han estado presentes desde el inicio de nuestra historia.

La campaña busca transformar uno de los objetos más representativos de la cultura futbolística, el balón, en un detonador de conversaciones entre generaciones.

A través del llamado “Reto del Balón”, padres e hijos son invitados a intercambiar preguntas, recuerdos y mensajes de agradecimiento mientras se pasan el balón. La dinámica propone utilizar un elemento familiar para abrir espacios de diálogo que muchas veces no encuentran lugar en la rutina cotidiana.

“La conversación que queríamos provocar no era sobre el marcador ni sobre el próximo partido. Nos interesaba aquello que sucede antes y después del juego: los momentos compartidos, los aprendizajes y las historias que construyen una relación”, explica Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA Sportswear.

Como parte de la iniciativa, MAJA desarrolló una edición especial de balón concebida como una herramienta simbólica para iniciar conversaciones. Más allá de la ejecución creativa, la campaña refleja una conversación cada vez más presente en la sociedad: cómo generar espacios de conexión genuina en una época donde las interacciones son constantes, pero el tiempo de calidad parece cada vez más escaso.

En un año donde gran parte de la atención estará puesta en el fútbol internacional, MAJA propone recordar algo que trasciende cualquier resultado deportivo: que algunas de las conversaciones más importantes no ocurren en la cancha, sino entre las personas que nos acompañan.

Porque al final, para muchos, los recuerdos más valiosos relacionados con el fútbol no tienen que ver con un marcador, sino con quién estaba sentado a su lado mientras el partido ocurría.