Casa D conquista Miami y se prepara para llegar a Europa

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Mientras ciudades como Londres, Nueva York, Berlín y Miami han convertido la economía nocturna en una industria multimillonaria, una empresa colombiana comienza a ganar protagonismo en este competitivo mercado global. Se trata de Evedesa, una compañía con más de dos décadas de trayectoria que ha logrado desarrollar un modelo de negocio propio basado en la experiencia, la segmentación del público y la consistencia operativa, factores que hoy impulsan su expansión internacional.

La empresa, que suma más de 21 años de experiencia en el sector, opera actualmente 25 establecimientos, de los cuales 22 están ubicados en Colombia y tres en Estados Unidos. Su operación moviliza a más de un millón de personas cada año y ha construido un modelo enfocado en maximizar el valor por cliente, con consumos promedio que oscilan entre los $150.000 y $350.000 pesos en Colombia y cerca de USD 200 por persona en Miami.

Uno de los mayores casos de éxito dentro del portafolio de Evedesa es Casa D, un concepto dirigido a un público adulto que busca experiencias nocturnas diferenciadas, con altos estándares de servicio, música y ambiente.

En menos de 18 meses, Casa D pasó de contar con una única sede en Bogotá a tener presencia en cinco de las principales ciudades de Colombia. Durante este periodo, el formato ha mantenido una alta demanda, estabilidad operativa y un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ingresos.

La propuesta se basa en un modelo que prioriza la calidad de la experiencia sobre el volumen de asistentes, una estrategia que le ha permitido posicionarse como uno de los referentes más sólidos del entretenimiento nocturno premium en el país.

La expansión internacional de Casa D comenzó en 2025 con su llegada a Miami, uno de los mercados más competitivos de la industria del entretenimiento y la vida nocturna.

Desde su apertura, la operación ha registrado altos niveles de ocupación y una demanda que supera regularmente la capacidad disponible durante sus jornadas de funcionamiento. Este desempeño convirtió a Casa D en el concepto más exitoso del grupo dentro del mercado estadounidense durante el último año.

El resultado obtenido en Miami representa un punto de inflexión para la compañía y sirve como respaldo para avanzar en nuevas aperturas internacionales.

Madrid será la puerta de entrada a Europa

Tras consolidar su presencia en Estados Unidos, Evedesa prepara su llegada a Madrid, ciudad que será la plataforma para su desembarco en Europa.

Además de España, la compañía contempla nuevas aperturas en Lima, Santo Domingo, Panamá, Guayaquil y Caracas, mercados seleccionados por su afinidad con el modelo de negocio y por el comportamiento de consumo de sus audiencias.

La estrategia busca replicar un formato que ha demostrado ser escalable y rentable, manteniendo los estándares de experiencia que caracterizan a las marcas del grupo.

Casa D y Radio D: dos conceptos para diferentes generaciones

El crecimiento de Evedesa también se apoya en la fortaleza de sus dos principales formatos: Casa D y Radio D.

Aunque ambos comparten una misma visión de entretenimiento basada en la experiencia del cliente, cada uno está diseñado para audiencias distintas.

Casa D se enfoca en un público adulto que busca propuestas más sofisticadas y exclusivas, mientras que Radio D está dirigido a generaciones más jóvenes, permitiendo ampliar el alcance de la compañía dentro del mercado nocturno sin perder coherencia en su identidad de marca.

Esta segmentación ha sido clave para consolidar la posición de Evedesa como uno de los grupos más importantes del sector en Colombia.

La música y la experiencia, pilares del modelo

Uno de los elementos diferenciadores de Casa D y Radio D es su propuesta musical. La selección de contenido sonoro responde a las preferencias reales de sus audiencias, combinando tendencias contemporáneas e influencias internacionales que permiten ofrecer experiencias distintas frente a las propuestas masivas del mercado.

Gracias a este enfoque, los establecimientos del grupo se han convertido en escenarios recurrentes para celebraciones privadas, eventos corporativos y encuentros de alto perfil, congregando a figuras del entretenimiento, deportistas, empresarios y consumidores que buscan espacios exclusivos dentro de la oferta nocturna.