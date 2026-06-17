Banco Caja Social lanza nueva tasa de ahorro digital con rentabilidad de hasta 9,75 % E.A.

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El Banco Caja Social lanzó una nueva tasa de interés para su producto Alcancía Digital, que ahora ofrece hasta 9,75 % efectivo anual (E.A.). La propuesta busca atraer a quienes desean que su dinero crezca de manera segura y disciplinada, especialmente en esta época de mitad de año cuando muchos colombianos reciben ingresos adicionales como la prima de servicios, comisiones o pagos extraordinarios.

La condición es sencilla: mantener el saldo sin retiros durante el mes y no superar los $40 millones. Con ello, los clientes pueden acceder a una rentabilidad competitiva frente a otras alternativas de ahorro.

Una herramienta para metas personales

La Alcancía Digital permite crear hasta siete alcancías distintas dentro de la aplicación móvil del banco, cada una con un objetivo específico: viaje, estudio, emergencia o negocio. Los plazos van de 1 a 36 meses y los aportes pueden ser desde $1. Los intereses se liquidan diariamente y se abonan mensualmente, lo que facilita ver cómo el ahorro crece paso a paso.

A mayo de 2026, el Banco Caja Social reporta más de 130.000 alcancías digitales activas, con un saldo superior a $207 mil millones. De ellas, unas 15.000 pertenecen a microempresarios, lo que muestra que la herramienta también se ha convertido en un aliado para pequeños negocios que buscan organizar mejor sus finanzas.

Cómo abrir una Alcancía Digital

El proceso es 100 % digital y toma pocos minutos:

Descargue la app del Banco Caja Social en App Store o Google Play.

Si aún no tiene la cuenta de ahorros Cuentamiga, puede abrirla sin cuota de manejo ni saldo mínimo.

En la opción de ahorro, seleccione “crear nueva Alcancía Digital”.

Defina su meta, monto y plazo.

Personalice su alcancía con un nombre y empiece a ahorrar desde cualquier valor.

Haga seguimiento de intereses y metas directamente desde la app.

“Con esta nueva tasa de hasta 9,75 % E.A., buscamos motivar a más personas a adoptar hábitos financieros saludables y avanzar en el cumplimiento de sus metas”, señaló Elsa Patricia Manrique, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio del Banco Caja Social.