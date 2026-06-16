Más de 20 actividades en Colombia marcarán la celebración del Día Internacional del Yoga

La capital colombiana se prepara para recibir una nueva edición del Día Internacional del Yoga, una iniciativa que invita a miles de personas a conectarse con el bienestar físico, mental y emocional a través de la práctica de esta disciplina ancestral.

La cita será el próximo 20 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Parque de la 93 de Bogotá. El evento es organizado por la Embajada de la India, con el apoyo de Hero Motos, bajo el concepto “Vive tu VIDA”, una propuesta que busca integrar bienestar, movilidad sostenible y hábitos de vida más conscientes.

Una celebración global que llega a su duodécima edición en Colombia

Este año, la conmemoración alcanza su duodécima edición en el país y hace parte de una agenda nacional que contempla más de 20 actividades en diferentes ciudades de Colombia.

Uno de los momentos más representativos de la jornada será la práctica del Protocolo Común de Yoga, una actividad que se realiza simultáneamente en distintos países del mundo como símbolo de unión, salud y equilibrio. Además, los asistentes podrán disfrutar de expresiones culturales inspiradas en las tradiciones de la India, enriqueciendo la experiencia con un componente artístico y espiritual.

Un espacio para el bienestar y el autocuidado

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para combatir el estrés, mejorar su calidad de vida y fortalecer su salud mental, el Día Internacional del Yoga se ha consolidado como una oportunidad para promover hábitos saludables y el bienestar integral.

La jornada será completamente gratuita y estará abierta al público, permitiendo que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participen en actividades diseñadas para fomentar el equilibrio entre cuerpo y mente.

“Vive tu VIDA”: movilidad sostenible y una nueva forma de vivir

La celebración también servirá como escenario para presentar VIDA Powered by Hero, la nueva apuesta de movilidad eléctrica de Hero, una iniciativa que promueve una visión más libre, consciente y sostenible del día a día.

Bajo el concepto “Vive tu VIDA”, la compañía busca demostrar que la sostenibilidad no solo está relacionada con la manera en que las personas se desplazan, sino también con las decisiones que toman para cuidar de sí mismas y del entorno.

“Con VIDA queremos impulsar una nueva forma de entender la movilidad y el bienestar. Creemos que vivir mejor también implica moverse de manera más consciente, disfrutar experiencias que generen equilibrio y adoptar hábitos que tengan un impacto positivo tanto en las personas como en el entorno”, señaló David Aponte, director de Mercadeo de Hero Motos Colombia.

El directivo agregó que “más allá de la movilidad, Hero busca inspirar una vida más libre, equilibrada y consciente, promoviendo iniciativas que aporten al bienestar de las personas y al cuidado del entorno”.

Una invitación a vivir de manera más consciente

Con esta iniciativa, la Embajada de la India y Hero Motos esperan inspirar a más colombianos a descubrir nuevas formas de adoptar estilos de vida más saludables, equilibrados y sostenibles.

Así, el Día Internacional del Yoga en Bogotá se perfila como una oportunidad ideal para quienes desean hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la ciudad, conectarse con el presente y comenzar el fin de semana con una experiencia transformadora.