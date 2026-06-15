Niño de 7 años iniciará bachillerato en el Quindío tras obtener un IQ de 138

La historia académica de Gabriel Felipe Ochoa Loaiza comenzó en el lugar menos esperado: debajo de la mesa del comedor de su casa.

Con apenas tres años, el pequeño se sentaba en silencio mientras escuchaba a su madre enseñarle a leer, escribir, sumar y restar a su hermano mayor. Sin que nadie lo sospechara, absorbía cada explicación. Tiempo después tomó una cartilla escolar y comenzó a leer de corrido, dejando atónita a toda su familia.

Hoy, con 7 años recién cumplidos, Gabriel se prepara para dar un paso poco común: en agosto iniciará sexto grado de bachillerato, convirtiéndose en uno de los estudiantes más jóvenes del Quindío en acceder a la educación secundaria.

Un niño con altas capacidades y pasión por el arte

La rutina de Gabriel está lejos de ser convencional. Alterna sus responsabilidades académicas virtuales y presenciales con una intensa formación artística.

Toca guitarra, piano y batería, canta música andina y clásica colombiana, practica danza de salón y dedica buena parte de su tiempo a modelar figuras en plastilina y a desarrollar habilidades de dibujo.

Su sensibilidad artística también se refleja en sus preferencias musicales. Mientras muchos niños de su edad consumen ritmos contemporáneos, él siente una profunda admiración por la música tradicional colombiana y por intérpretes como Silva y Villalba o Lucho Bowen.

Su talento vocal lo ha llevado a representar a su región en eventos como el Concurso Campo Elías Vargas Duque, en Caldas, y el festival Semillas Andinas.

El reto de descubrir por qué era diferente

El camino para comprender las particularidades de Gabriel no fue sencillo.

Durante sus primeros años de primaria en modalidad presencial, el niño terminaba rápidamente las actividades propuestas en clase. Al no encontrar nuevos estímulos, se aburría y con frecuencia terminaba dormido en el salón.

Además, presentaba una condición que llamaba la atención de docentes y familiares: una hipersensibilidad sensorial que le hace percibir los sonidos ambientales con una intensidad cercana a tres veces la del promedio de las personas.

Cuando el ruido aumentaba, Gabriel solía esconderse, cubrirse los oídos o realizar movimientos repetitivos con sus manos al emocionarse.

“Inicialmente, debido a estas reacciones al ruido y a sus movimientos, en la escuela sospecharon que se trataba de un caso de autismo. Tras realizar toda la ruta de exámenes médicos y psicológicos, esa condición se descartó y se confirmó que se trataba de un niño neurodivergente con altas capacidades”, explica su madre, Viviana Isabel Loaiza Ramírez.

De un IQ de 126 a un coeficiente intelectual de 138

Las primeras evaluaciones psicométricas realizadas a Gabriel registraron un coeficiente intelectual de 126.

Sin embargo, el cambio hacia un modelo educativo más flexible marcó una diferencia significativa en su desarrollo.

Al ingresar al Colegio Bilingüe Monterrosales Homeschool, donde pudo avanzar a su propio ritmo y recibir contenidos ajustados a sus necesidades, y complementar su formación artística en la Casa de la Cultura de Calarcá, una nueva evaluación elevó su resultado hasta un IQ de 138.

Este proceso evidenció la importancia de adaptar los entornos educativos a estudiantes con formas distintas de aprendizaje.

En casa, Gabriel cuenta con un espacio especial destinado a sus esculturas de plastilina, cuadernos de dibujo y proyectos creativos, actividades que fortalecen tanto su imaginación como su capacidad de concentración.

Sueña con rescatar la música tradicional colombiana

A pesar de su corta edad, Gabriel tiene claro el camino que desea seguir.

Su meta es convertirse en ingeniero de sonido, productor musical y docente para transmitir a nuevas generaciones el valor de la música tradicional colombiana.

“Quiero ser profesor de música para enseñarle a otras personas esa música que se perdió porque ya hay otros ritmos. Quiero revivir esa ilusión para que vean que el verdadero ritmo no es por la guitarra, es por el empeño y amor que uno le dedica”, afirma.

Además de iniciar el bachillerato, el próximo semestre ingresará al instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío para comenzar una especialización musical.

Un mensaje para otros niños neurodivergentes

Lejos de considerar su condición como una limitación, Gabriel la entiende como una parte esencial de quien es.

“En las clases anteriores, presenciales, se formaba desorden porque yo terminaba rápido y me dormía. Ahora avanzo a mi propio ritmo. A los niños que se tapan los oídos por el ruido o les dicen que son diferentes, les digo que no es nada malo, lo que pasa es que tienen grandes capacidades”, concluye.

La historia de Gabriel Felipe Ochoa Loaiza es un recordatorio de que reconocer las diferencias, brindar acompañamiento adecuado y adaptar los procesos educativos puede marcar una enorme diferencia en la vida de niños con altas capacidades y neurodivergencia. Más allá de un resultado excepcional en una prueba de IQ, su caso evidencia que el talento florece cuando encuentra comprensión, oportunidades y espacios donde puede desarrollarse a su propio ritmo.