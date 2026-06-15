Artista convierte el amor por su perro en una emotiva escultura de madera

El artista taiwanés Liang Renchuan encontró una forma muy conmovedora de honrar la memoria de su perro Hachiko tras su fallecimiento. Foto: @small80808.

Después de compartir 14 años de vida junto a su inseparable perro Hachiko, el artista taiwanés Liang Renchuan decidió transformar el dolor de su fallecimiento en una obra de arte.

El resultado: una escultura de tamaño real construida con madera flotante recolectada por ambos durante innumerables paseos por la playa.

Durante años, Renchuan y Hachiko recorrían juntos la costa en busca de troncos y ramas arrastrados por el mar, materiales que el artista utilizaba en sus creaciones.

Tras la muerte del perro, el escultor reunió esas mismas piezas de madera para recrear su figura, pintándola con los colores de su pelaje y colocando su collar original alrededor del cuello.

UNA DESPEDIDA

La obra no solo reproduce su apariencia, sino también los recuerdos de una amistad forjada a lo largo de los años.

La historia de Hachiko y Renchuan tiene un significado aún más especial porque el perro llegó a la vida del artista durante el funeral de su padre, convirtiéndose desde entonces en un miembro más de la familia.

“Solía ir a la playa juntos a recolectar madera a la deriva. Ahora solo puedo usar madera a la deriva para recuperarte”, comentó Liang Renchuan.

Al presentar la escultura, Renchuan expresó que quería transmitirle un último mensaje a su fiel amigo: que siguiera disfrutando libremente y que su padre lo acompañaría en el cielo.

La emotiva obra ha conmovido a miles de personas en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de amor, gratitud y recuerdo hacia las mascotas que dejan una huella imborrable en nuestras vidas.

Aquí puedes ver más obras de Liang Renchuan.

@small80808