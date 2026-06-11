Padres sienten presión por la salud de sus hijos: encuesta revela qué hábitos pueden hacer la diferencia

Para muchos padres, la crianza también se vive en forma de preguntas diarias: qué preparar de comida, cuándo pedir una cita médica, si los niños están comiendo lo suficiente, si se están moviendo durante el día o si los hábitos que tienen hoy podrían afectar su salud cuando sean adultos.

Esa carga, que muchas veces parece invisible, también tiene cifras. Una encuesta nacional realizada por Abbott, y ejecutada por la firma de análisis de mercado Kantar, reveló que el 94% de los padres encuestados considera que los hábitos actuales de sus hijos determinarán su estado de salud en la edad adulta.

El dato muestra una preocupación que va más allá del presente. De acuerdo con el estudio, 7 de cada 10 padres temen que sus hijos desarrollen una enfermedad crónica en algún momento de su vida. Además, 9 de cada 10 sienten presión por adoptar hábitos saludables para su familia, aunque el 40% reconoce que no se siente capaz de cumplir con esa expectativa.

¿Por qué los hábitos saludables preocupan tanto a los padres?

La preocupación no aparece de la nada. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que factores como una alimentación poco saludable y la falta de actividad física aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y algunos tipos de cáncer.

Por eso, para muchas familias, hablar de bienestar dejó de ser una conversación abstracta y se convirtió en una inquietud cotidiana. Sin embargo, el problema es que intentar hacerlo todo bien puede volverse abrumador, especialmente cuando se mezclan horarios apretados, costos en aumento, rutinas escolares, trabajo y una cantidad interminable de consejos sobre crianza y salud.

La misma encuesta también mostró que esta presión no afecta únicamente a quienes tienen hijos. Entre los adultos consultados, el 74% considera que la mayoría de las enfermedades crónicas pueden evitarse, pero solo uno de cada cuatro dijo sentirse seguro al momento de cuidar su propia salud.

¿Cómo construir una vida saludable sin sentir que es otro trabajo?

Para la doctora Claudia Sánchez, directora médica de Abbott en Colombia, la clave está en dejar de ver los hábitos saludables como una lista imposible de cumplir y empezar a construirlos desde acciones pequeñas y sostenidas.

“Vivir de manera saludable no debería sentirse como un trabajo de tiempo completo. Los pequeños y consistentes hábitos en torno a la comida, el movimiento, el bienestar emocional y la atención preventiva pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo y el que los padres las desarrollen es ejemplo e inspiración para todos los miembros de la familia”, explicó Sánchez.

La OMS también recomienda mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras, legumbres, nueces y cereales integrales, además de limitar excesos de sal, azúcares y grasas poco saludables.

Pequeños hábitos que pueden ayudar en casa

De acuerdo con Sánchez, una vida más saludable puede empezar con decisiones sencillas dentro de la rutina familiar. Entre sus recomendaciones están incluir alimentos nutritivos en cada comida, como productos frescos y coloridos, proteínas de buena calidad, legumbres y nueces.

También sugiere mover el cuerpo todos los días, incluso si se empieza con una caminata de 10 minutos o una rutina corta en casa. La actividad física regular, según la OMS, ayuda a prevenir y manejar enfermedades no transmisibles, además de aportar beneficios para la salud mental y el bienestar general.

A esto se suma la importancia de separar espacios de autocuidado diario, como escribir, hacer ejercicios de relajación, meditar, pasear al perro o estirarse. Aunque pueden parecer acciones pequeñas, ayudan a disminuir la sobrecarga y a recordar que el bienestar familiar también depende del estado emocional de quienes cuidan.

La recomendación también incluye prestar atención al sueño, la hidratación, el movimiento y las revisiones médicas preventivas. Porque, al final, cada refrigerio saludable, cada caminata por la cuadra y cada rutina antes de dormir puede convertirse en algo más que un momento cotidiano: puede ser un paso pequeño, pero importante, hacia una vida más sana para toda la familia.