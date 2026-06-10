Plataforma de Postulación y Acreditación cerró con casi 400 mil actores electorales inscritos

Este 28 de mayo de 2026 se cerró oficialmente la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar la participación de testigos, auditores y observadores en los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo.

Según cifras divulgadas, se registraron 397.405 actores electorales, de los cuales 373.612 corresponden a testigos electorales postulados por las organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Un proceso de control y legitimidad

La plataforma no solo permitió a los partidos políticos inscribir a sus representantes, sino también a las organizaciones de observación electoral postular a sus delegados. Con el cierre de la postulación, el CNE inicia ahora el proceso de acreditación, que incluye el cruce de información con bases de datos oficiales y la expedición de resoluciones que otorgarán las credenciales necesarias para ejercer funciones de control durante la jornada electoral.

Este mecanismo busca garantizar que cada organización política cuente con testigos acreditados en las mesas de votación, fortaleciendo la transparencia y el control ciudadano sobre el proceso.

La inscripción de más de 397 mil actores electorales evidencia la dimensión del despliegue institucional y político que acompañará la elección presidencial. La presencia masiva de testigos y observadores será clave para vigilar el desarrollo de la jornada, en un contexto donde la confianza en las instituciones resulta determinante para la estabilidad democrática.