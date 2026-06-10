El cansancio ya no es solo físico: psiquiatra advierte que el agotamiento está afectando nuestras relaciones y salud mental

El cansancio dejó de ser únicamente una consecuencia del exceso de trabajo o de una mala noche de sueño. Hoy, el agotamiento sostenido está transformando la forma en que las personas conviven, trabajan, descansan y construyen vínculos afectivos.

Así lo advierte la médica psiquiatra Victoria Pérez, quien, tras más de 30 años de experiencia clínica, ha identificado un patrón cada vez más frecuente entre sus pacientes: personas emocionalmente saturadas, desconectadas y sin la energía mental necesaria para disfrutar de su entorno o mantener relaciones saludables.

“Muchas personas están funcionando en modo supervivencia. Están presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes”, explica la especialista.

El cansancio crónico también deteriora las relaciones humanas

Uno de los efectos menos visibles del agotamiento persistente es el deterioro progresivo de la conexión humana. Según Pérez, cuando el cerebro permanece exhausto durante largos periodos, disminuye su capacidad para escuchar, prestar atención, regular las emociones y desarrollar empatía.

Este fenómeno no solo afecta el bienestar individual, sino que también repercute en la convivencia diaria y en las relaciones familiares, sociales y de pareja.

“Un cerebro agotado no solamente produce menos. También se conecta menos, siente menos y disfruta menos”, afirma.

El origen de Recarga tu Pila

Estas observaciones dieron origen a Recarga tu Pila, un libro que combina evidencia científica, neurociencia y herramientas prácticas para ayudar a comprender cómo la hiperproductividad, la sobreestimulación digital y la presión constante de estar disponibles están impactando silenciosamente la salud mental y emocional.

La investigación detrás de la publicación surgió tras revisar décadas de historias clínicas acumuladas durante su ejercicio profesional. Allí encontró un denominador común: una de las palabras más repetidas por sus pacientes era “cansancio”, una sensación que, según explica, se intensificó después de la pandemia.

Ansiedad, depresión y trastornos del sueño: factores que agravan la fatiga

En el libro, Pérez analiza cómo condiciones como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, las alteraciones hormonales y la hiperconectividad pueden profundizar la fatiga persistente y deteriorar la calidad de vida.

Además, aborda una inquietud cada vez más frecuente: la sensación de dormir sin descansar realmente.

Para la psiquiatra, el problema no radica únicamente en la cantidad de horas de sueño, sino en la falta de espacios de recuperación emocional y mental dentro de una cultura marcada por la estimulación constante.

“Estamos hiperconectados digitalmente, pero profundamente desconectados de nosotros mismos, de nuestro entorno y de nuestros seres queridos”, señala.

Estrés laboral y burnout: una realidad que afecta a Colombia

La magnitud del problema también se refleja en las cifras. De acuerdo con la encuesta Health on Demand de Mercer Marsh, citada en la publicación, el 57 % de los colombianos sufre estrés laboral.

A esto se suma que la Organización Mundial de la Salud incluyó oficialmente el burnout o síndrome de desgaste profesional dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), definiéndolo como un síndrome asociado al estrés laboral crónico que no ha sido gestionado adecuadamente.

La importancia del descanso activo

Más allá de explicar el problema, Recarga tu Pila propone recuperar el concepto de “descanso activo”: actividades cotidianas que ayuden a disminuir la hiperactivación constante del cerebro.

Caminar, conversar, escuchar música, cocinar o dedicar tiempo a espacios de pausa y disfrute son algunas de las estrategias que, según la autora, pueden contribuir a una recuperación emocional y mental más efectiva.

“Descansar no siempre implica hacer algo extraordinario. Muchas veces el verdadero descanso está mucho más cerca de lo que creemos”, explica Pérez.

¿Hemos normalizado vivir agotados?

Para la especialista, uno de los mayores riesgos de la actualidad es haber convertido el agotamiento en una condición aceptada como parte inevitable de la vida adulta.

“Muchas personas llevan tanto tiempo sobreviviendo cansadas que terminan creyendo que vivir así es normal, y no lo es”, advierte.

Más que un libro para leer una sola vez, Recarga tu Pila fue concebido como una guía práctica y cercana para prevenir, manejar y superar el cansancio en medio de las exigencias de la vida moderna.

Con esta publicación, Victoria Pérez espera que quienes atraviesan periodos de agotamiento puedan sentirse comprendidos, acompañados y esperanzados.

“Descansar no es un lujo ni una señal de debilidad, sino una necesidad biológica y emocional. Pequeñas decisiones diarias pueden convertirse en grandes cambios para vivir con más equilibrio, presencia y bienestar”, concluye.