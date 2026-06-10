Día del Padre: cómo elegir el regalo ideal para papá según su estilo

El Día del Padre se consolida como una de las temporadas comerciales más importantes del año en Colombia. Impulsadas por el pago de la prima de mitad de año y las vacaciones de junio, las compras para esta celebración registran un incremento estimado del 15 % en las ventas frente a un fin de semana promedio.

Entre las opciones favoritas para homenajear a los padres colombianos, la ropa y el calzado encabezan las preferencias. De acuerdo con cifras analizadas por Fruta Fresca Origin, estas categorías representan el 36 % de la intención de compra a nivel nacional, porcentaje que alcanza hasta el 40,6 % en regiones como Antioquia.

Este comportamiento confirma que la moda masculina continúa posicionándose como una de las alternativas más relevantes para sorprender a papá durante esta fecha especial.

¿Cómo elegir el regalo ideal para papá?

Más allá de comprar un detalle aislado, la tendencia actual apunta a construir propuestas completas que reflejen la personalidad y el estilo de cada padre.

Jaime López, CEO del retail Fruta Fresca Origin, explica que una buena estrategia consiste en observar cómo viste papá en su cotidianidad: cuáles son los colores que más utiliza, qué tipo de zapatos repite con frecuencia y cuáles son las prendas con las que se siente más cómodo.

El padre clásico: elegancia y versatilidad

Los papás clásicos apuestan por prendas sobrias, atemporales y de excelente calidad. Su clóset suele estar dominado por tonos neutros como negro, blanco, azul navy, gris y beige.

Para ellos, el regalo ideal incluye camisas casuales de cuello estructurado o camisetas tipo polo con buen ajuste, acompañadas de jeans oscuros de corte recto.

El look puede complementarse con tenis de cuero en colores monocromáticos y fragancias amaderadas con notas de sándalo o cedro. El resultado es un outfit equilibrado que funciona tanto para reuniones familiares como para espacios laborales.

El padre deportivo: comodidad con estilo

La funcionalidad es la prioridad de este perfil. Aunque valora la comodidad, su estilo no se limita a la ropa deportiva tradicional, sino que adopta la tendencia athleisure, que mezcla prendas relajadas con un toque urbano.

Entre las mejores opciones de regalo destacan los joggers de telas suaves, hoodies, bermudas de drill y chaquetas rompevientos livianas. Estas piezas pueden combinarse con camisetas básicas de algodón de silueta amplia.

En este caso, el calzado cobra protagonismo. Los tenis urbanos o de inspiración retro, acompañados de gorras de visera curva y perfumes con notas cítricas y frescas, completan una propuesta práctica y moderna.

El padre trendy: amante de las tendencias

Los padres trendy disfrutan experimentar con la moda y convertir cada atuendo en una declaración de estilo. Mezclan elementos del streetwear con básicos premium y piezas diferenciadoras de marcas reconocidas.

Para sorprenderlos, la recomendación es optar por chaquetas estructuradas de corte oversized, pantalones de siluetas holgadas y calzado de diseño robusto o tipo chunky.

Los accesorios llamativos y las fragancias intensas con notas orientales o especiadas son el complemento perfecto para un conjunto contemporáneo que refleje su gusto por las últimas tendencias.

Un regalo que también comunica gratitud

Elegir qué regalar en el Día del Padre va más allá del valor económico del detalle. Identificar el estilo de cada papá y construir una propuesta pensada especialmente para él puede convertirse en una manera de expresar agradecimiento, reconocimiento y cariño.

Este año, la invitación es a dejar atrás las compras improvisadas y apostar por obsequios funcionales, personalizados y alineados con la esencia de quienes, día a día, acompañan y guían a sus familias.