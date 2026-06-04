TravelSale Colombia 2026: el turismo digital impulsa la economía y democratiza los viajes

En medio del mejor momento del turismo colombiano en la última década, el TravelSale Colombia 2026 se consolida como una de las principales plataformas para dinamizar la economía del sector y ampliar el acceso a los viajes. Con un país que en 2025 alcanzó US$11.166 millones en divisas por turismo, un crecimiento del 9,4 % frente a 2024 y más de 6,4 millones de visitantes internacionales, según cifras de ProColombia, el evento organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se posiciona como un catalizador clave del turismo digital.

La nueva edición, que se llevará a cabo del 9 al 15 de junio en todo el territorio nacional, busca replicar y superar los resultados de 2025, cuando se registraron más de $2,5 billones en ventas, un incremento del 19 % en transacciones y más de 2 millones de visitas a la plataforma. El perfil del consumidor turístico mostró un cambio estructural: las mujeres lideraron el tráfico con el 76,3 % de participación y los destinos de playa concentraron el 65 % de las reservas, destacándose aquellos alejados del turismo masivo.

Panamá, invitado internacional

Por primera vez en sus tres ediciones, el TravelSale® contará con un destino internacional invitado: Panamá, país que conecta con Colombia a través de entre 30 y 35 vuelos diarios desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira. El flujo de viajeros entre ambos países creció un 27 % entre 2025 y 2026, con un gasto promedio por viaje de USD $500.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, aseguró: “Para la edición de este año, se proyecta un crecimiento anual del 14 %, en línea con la expansión del comercio electrónico. Nuestra intención es seguir contribuyendo a la democratización del acceso a los viajes”.

Vicente Reyes, gerente de marketing de Viajes Falabella, destacó que el evento representa “una gran oportunidad para que los colombianos hagan realidad su sueño de viajar”, con proyecciones de crecimiento del 50 % en reservas gracias a descuentos exclusivos y beneficios financieros.

Por su parte, Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, señaló que durante el primer trimestre de 2026 la demanda de viajes creció un 57 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando los paquetes turísticos como la alternativa preferida por los viajeros.

Turismo inclusivo y emergente

Bajo el lema #NOMASMALETASTRISTES, el TravelSale 2026 ofrecerá descuentos de hasta el 70 % en más de 100 destinos, incluyendo regiones emergentes como La Guajira (Dibuya), la Amazonía y Orinoquía (Guainía, Guaviare y Putumayo), el Chocó (Acandí, Sapzurro y Cabo Tiburón) y Bolívar (Mompox y San Basilio de Palenque).

El Informe de Impacto Económico 2024 del WTTC proyecta que el turismo aportará US$26.500 millones al PIB para 2035, representando el 4,9 % de la economía y generando 1,8 millones de empleos. El TravelSale busca contribuir a que estas metas se cumplan y que Colombia se consolide como un destino atractivo para propios y extranjeros.