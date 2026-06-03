Siete iniciativas innovadoras que están transformando comunidades en Colombia, México y Centroamérica

En un contexto marcado por desafíos sociales, ambientales y económicos cada vez más complejos, cientos de jóvenes emprendedores de América Latina están demostrando que la innovación puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación. Así quedó evidenciado en la edición 2026 de Social Skin, el programa de emprendimiento social impulsado por Davivienda y Seguros Bolívar, que anunció a los ganadores de este año entre 707 iniciativas provenientes de Colombia, México y Centroamérica.

Los proyectos seleccionados se destacaron por desarrollar soluciones concretas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, abordando problemáticas relacionadas con la inclusión social, la bioeconomía, la salud, la educación de calidad y la mitigación del impacto ambiental.

Social Skin 2026: más que un premio, una plataforma para escalar impacto

Los ganadores recibirán capital semilla no reembolsable y acceso a un programa integral de acompañamiento que incluye mentorías especializadas, formación estratégica, conexiones con expertos y oportunidades de crecimiento dentro del ecosistema emprendedor de la región.

Según Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar-Davivienda, el emprendimiento con propósito se ha consolidado como una oportunidad real para generar valor económico mientras se resuelven desafíos sociales y ambientales.

“Hoy el emprendimiento con propósito ha dejado de ser una intención para convertirse en el núcleo de empresas altamente estratégicas y rentables. A través de Social Skin impulsamos a los jóvenes a estructurar modelos de negocio innovadores que demuestran que es posible generar valor económico mientras se resuelven desafíos críticos como la inclusión, la educación y el cuidado ambiental. No solo entregamos capital semilla; los apoyamos para que sus soluciones escalen”, afirmó Rodríguez.

Un ecosistema regional para fortalecer el emprendimiento social

Más allá de la convocatoria anual, Social Skin se ha consolidado como una comunidad regional de innovación social. A través de la Escuela de Emprendimiento, los participantes fortalecen sus modelos de negocio y desarrollan capacidades para escalar sus proyectos.

Además, la Comunidad Social Skin promueve alianzas entre emprendedores de Colombia, México y Centroamérica, mientras que la plataforma Efecto i ofrece formación gratuita y abierta en innovación y emprendimiento.

El impacto de esta red ha sido reconocido por emprendedores que han participado en ediciones anteriores. Desde Artwear, ganadores de Social Skin 2025, destacaron que el programa no solo brinda recursos económicos, sino también acompañamiento permanente y oportunidades de crecimiento dentro del ecosistema empresarial y de innovación.

Los ganadores de Social Skin 2026

Blusink (Colombia)

Categoría: Bioeconomía e Impacto al Medio Ambiente

Desarrolla rocas minerales capaces de regenerar ecosistemas marinos, creando refugios para peces y corales y contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad oceánica.

Simple Af (Panamá)

Categoría: Bioeconomía e Impacto al Medio Ambiente

Transforma residuos textiles, incluidos uniformes corporativos y materiales promocionales, en nuevos productos funcionales y sostenibles.

O-lab (Colombia)

Categoría: Inclusión, reducción de desigualdades y pobreza

Implementa simuladores laborales que permiten a los jóvenes entrenarse en entornos similares a los del mundo laboral y generar evidencia verificable de sus competencias.

Creative Food Labs (México)

Categoría: Bioeconomía e Impacto al Medio Ambiente

Convierte residuos agrícolas en ingredientes saludables y sostenibles, promoviendo modelos de economía circular dentro de la industria alimentaria.

Nerit’e (Colombia)

Categoría: Bioeconomía e Impacto al Medio Ambiente

Desarrolló una tecnología de monitoreo de nitratos en tiempo real mediante sensores instalados en el suelo, facilitando decisiones más eficientes en fertilización agrícola.

Glya Salud SAS (Colombia)

Categoría: Salud y bienestar

Integra Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial para optimizar el seguimiento y manejo de enfermedades crónicas y agudas mediante soluciones de salud personalizadas.

Corporación Agroindustrial Mart (Honduras)

Categoría: Bioeconomía e Impacto al Medio Ambiente

Conecta a pequeños agricultores con procesos de transformación productiva, reduciendo pérdidas poscosecha, generando nuevos mercados y promoviendo empleo en comunidades rurales.

Emprendimientos que construyen el futuro de la región

La edición 2026 de Social Skin confirma que las soluciones a muchos de los desafíos de América Latina están surgiendo desde los territorios, impulsadas por jóvenes que combinan innovación, tecnología y compromiso social.

Con iniciativas enfocadas en la sostenibilidad ambiental, la inclusión económica, la salud y el fortalecimiento de comunidades, los ganadores de este año representan una nueva generación de empresas que entienden que el éxito empresarial también puede medirse por el impacto positivo que generan en la sociedad.

Más que reconocer proyectos destacados, Social Skin reafirma su apuesta por construir un ecosistema regional donde el talento joven encuentre las herramientas necesarias para convertir ideas con propósito en negocios sostenibles y escalables.